Египет повысит стоимость виз почти вдвое
Палата представителей Египта на заседании 2 ноября приняла поправки в представленный правительством законопроект, резко повышающие стоимость въездных виз. Об этом сообщает Egypt Today.
Законопроект касается взимания сборов за услуги, предоставляемые Министерством иностранных дел как за пределами Египта, так и внутри страны.
Статья же, которую одобрили депутаты, предусматривает взимание платы в размере не более $20 или эквивалента этой суммы в иностранной валюте за рубежом за каждую въездную или транзитную визу, выдаваемую египетскими властями в пунктах въезда. То же касается любых виз или консульских действий, которые граждане получают или совершают в посольствах и консульствах Египта за рубежом.
Таким образом, въездная виза в Египет, стоимость которой на данный момент составляет $25, может подорожать почти вдвое — до $45 — из-за необходимости платить новый сбор, если законопроект будет принят.
В прошлый раз Египет поднимал цены на визы в мае 2014 года. Тогда стоимость однократных разрешительных документов на срок до 30 дней выросла с $15 до $25. Цену многократной визы в 2017-м подняли с $35 до $60, она действует в течение полугода. Также в стране существует пятилетняя многократная виза стоимостью $700.
Как пишет портал Masrawy, Федерация туристических палат Египта выпустила заявление с призывом к премьеру Мустафе Мадбули и министру туризма и древностей Шерифу Фатхи немедленно вмешаться и остановить принятие законопроекта.
РБК обратился за комментарием в Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и в Российский союз туриндустрии (РСТ).
