 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Эксперты назвали последствия подорожания виз в Египет для туризма

Абасов: удорожание виз нанесет удар по туристической отрасли Египта
Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press
Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

Удорожание виз в Египет подорвет конкурентоспособность страны как туристического направления, заявил РБК эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель компании VCP Travel Михаил Абасов.

По словам эксперта, планируемое повышение стоимости египетских виз с $25 до $45 «выглядит логичным шагом» для увеличения неналоговых поступлений в бюджет и финансирования услуг министерства иностранных дел Египта.

«Этот шаг укладывается в общемировой тренд, когда государства пересматривают визовые сборы как инструмент бюджетной политики, о чем свидетельствуют повышения в шенгенской зоне до 90 евро, увеличение консульского сбора США до 185 долларов и планы Японии впервые с 1978 года изменить стоимость виз», — отметил Абасов.

Между тем туристический сектор Египта выступает против резкого, на 80%, роста издержек для туристов, подчеркнул эксперт.

«Федерация туристических палат предупреждает, что это решение, принятое без должных консультаций с отраслью, может серьезно подорвать конкурентоспособность страны как направления и нанести удар по темпам восстановления индустрии, лишь недавно вышедшей на доковидные показатели», — рассказал Абасов.

Новым генеральным директором ЮНЕСКО стал экс-министр туризма Египта
Общество
Халед Аль-Анани

По словам соруководителя комитета РСТ по выездному туризму, генерального директора туроператора «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова, повышение стоимости виз — «совершенно неверное решение» Египта, который все еще «значительно отстает» от показателей по туризму, которые были до пандемии COVID-19.

«Вместо того чтобы привлечь новых туристов интересными отелями, где гости могли бы тратить деньги и способствовать развитию экономики Египта, это повышение цены, пусть и небольшое, может иметь негативный PR-эффект, особенно когда многие страны уже начали отменять визы для россиян», — заявил Арутюнов.

Среди последних примеров — Китай, Иордания и ряд государств Ближнего Востока.

Эксперт отметил, что Египет чаще всего выбирают путешественники среднего достатка, предпочитающие доступные варианты отдыха. В связи с этим повышение стоимости виз негативно скажется на туристическом потоке.

По словам Арутюнова, властям Египта было бы «целесообразнее отменить визовые сборы и увеличить доходы за счет притока большего числа туристов».

Ранее Палата представителей Египта на заседании 2 ноября приняла поправки в представленный правительством законопроект, резко повышающие стоимость въездной визы. Ее стоимость на данный момент составляет $25. Теперь виза может подорожать почти вдвое — до $45 — из-за необходимости платить новый сбор, если законопроект будет принят.

Как пишет портал Masrawy, Федерация туристических палат Египта выпустила заявление с призывом к премьеру Мустафе Мадбули и министру туризма и древностей Шерифу Фатхи немедленно вмешаться и остановить принятие законопроекта.

В прошлый раз Египет поднимал цены на визы в мае 2014 года. Тогда стоимость однократных разрешительных документов на срок до 30 дней выросла с $15 до $25.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Минаева, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Египет визы Россия туризм

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Эстонский визовый центр закрылся в приграничном Ивангороде
Политика
Песков прокомментировал возможное ужесточение выдачи виз россиянам
Политика
Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
МИД заявил, что у России нет информации о гражданах ЮАР на фронте Политика, 17:44
«Крест смерти» наметился на графике биткоина. К чему это приводило раньше Крипто, 17:43
Клуб РПЛ разгромил сборную Перу в товарищеском матче Спорт, 17:42
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 17:42
Объявлен старт предзаказов на кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения Авто, 17:41
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 17:40
Спасибо за олдскул. Тест японского кроссовера Mazda CX-50 из Китая Авто, 17:36
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
От «умной кнопки» до инвестиций: как технологии меняют жизнь Недвижимость, 17:35
Биткоин обновил полугодовой минимум. Что будет с курсом дальше Крипто, 17:33
Фестиваль рекламы Red Apple объявил победителей 35-го сезона Пресс-релиз, 17:32
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 17:31
Почему дружить становится сложнее — и как вино помогает в нетворкинге Вино, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
В АТОР оценили планы властей Египта поднять стоимость виз Общество, 17:16