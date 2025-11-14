Эксперты назвали последствия подорожания виз в Египет для туризма

Фото: Ahmed Gomaa / XinHua / Global Look Press

Удорожание виз в Египет подорвет конкурентоспособность страны как туристического направления, заявил РБК эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель компании VCP Travel Михаил Абасов.

По словам эксперта, планируемое повышение стоимости египетских виз с $25 до $45 «выглядит логичным шагом» для увеличения неналоговых поступлений в бюджет и финансирования услуг министерства иностранных дел Египта.

«Этот шаг укладывается в общемировой тренд, когда государства пересматривают визовые сборы как инструмент бюджетной политики, о чем свидетельствуют повышения в шенгенской зоне до 90 евро, увеличение консульского сбора США до 185 долларов и планы Японии впервые с 1978 года изменить стоимость виз», — отметил Абасов.

Между тем туристический сектор Египта выступает против резкого, на 80%, роста издержек для туристов, подчеркнул эксперт.

«Федерация туристических палат предупреждает, что это решение, принятое без должных консультаций с отраслью, может серьезно подорвать конкурентоспособность страны как направления и нанести удар по темпам восстановления индустрии, лишь недавно вышедшей на доковидные показатели», — рассказал Абасов.

По словам соруководителя комитета РСТ по выездному туризму, генерального директора туроператора «Арт-тур» Дмитрия Арутюнова, повышение стоимости виз — «совершенно неверное решение» Египта, который все еще «значительно отстает» от показателей по туризму, которые были до пандемии COVID-19.

«Вместо того чтобы привлечь новых туристов интересными отелями, где гости могли бы тратить деньги и способствовать развитию экономики Египта, это повышение цены, пусть и небольшое, может иметь негативный PR-эффект, особенно когда многие страны уже начали отменять визы для россиян», — заявил Арутюнов.

Среди последних примеров — Китай, Иордания и ряд государств Ближнего Востока.

Эксперт отметил, что Египет чаще всего выбирают путешественники среднего достатка, предпочитающие доступные варианты отдыха. В связи с этим повышение стоимости виз негативно скажется на туристическом потоке.

По словам Арутюнова, властям Египта было бы «целесообразнее отменить визовые сборы и увеличить доходы за счет притока большего числа туристов».

Ранее Палата представителей Египта на заседании 2 ноября приняла поправки в представленный правительством законопроект, резко повышающие стоимость въездной визы. Ее стоимость на данный момент составляет $25. Теперь виза может подорожать почти вдвое — до $45 — из-за необходимости платить новый сбор, если законопроект будет принят.

Как пишет портал Masrawy, Федерация туристических палат Египта выпустила заявление с призывом к премьеру Мустафе Мадбули и министру туризма и древностей Шерифу Фатхи немедленно вмешаться и остановить принятие законопроекта.

В прошлый раз Египет поднимал цены на визы в мае 2014 года. Тогда стоимость однократных разрешительных документов на срок до 30 дней выросла с $15 до $25.