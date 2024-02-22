Ученые впервые за 7 лет зафиксировали две мощные вспышки на Солнце подряд
На Солнце произошли две вспышки высшего балла — X1.8 и X1.7, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Взрывы подобной силы в последний раз были шесть с половиной лет назад, в 2017-м, отметили ученые.
«Максимум первой зарегистрирован ночью в 2:17 по московскому времени. Второй взрыв произошел между 9 и 10 утра и продолжает развиваться по состоянию на полдень по московскому времени. По предварительным данным, во время обоих событий в межпланетное пространство были выброшены крупные объемы солнечной массы с высокими скоростями», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначает класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки, М5 — умеренные, Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.
Ученые пояснили, что такие события являются очень редкими, поскольку подобные вспышки истощают запасы солнечной энергии и нужно время для ее восстановления. Факт вспышек такой силы говорит о чрезвычайно высокой активности Солнца, пояснили они.
«По предварительным оценкам, выброшенные плазменные облака проходят мимо Земли, хотя и на довольно близком расстоянии», — указывается в сообщении.
Крупные единичные вспышки ученые фиксировали также в декабре, январе и начале февраля.
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