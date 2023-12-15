«Фобос»: са Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет

На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет

Вспышку интенсивностью Х2,8 зафиксировали вечером 14 декабря — об этом сообщили в американском NASA и российском центре погоды «Фобос». За вспышками, как правило, следуют магнитные бури

Вспышка на Солнце, зафиксированная NASA (Фото: официальный сайт NASA)

На Солнце около 20:00 14 декабря произошла сильная вспышка интенсивностью Х2,8, сообщает центр погоды «Фобос».

«Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году», — сказано в сообщении.

О мощной вспышке с такой же интенсивностью также пишет NASA. Ее зафиксировали в 12:02 по восточному времени США (20:02 мск).

В «Фобосе» отметили, что вечерней вспышке предшествовали две более слабые — «среднего уровня М5,8 в 10 часов 44 минуты и М2,3 в 16 часов 48 минут».

Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначает класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1-Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.

За вспышками на Солнце, как правило, следуют магнитные бури. Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова отметил, что влияние солнечных вспышек оценивается на уровне R3 (сильный), что может приводить к сбоям в низкочастотной радиосвязи, которые, в свою очередь, могут повлечь ошибки в определении положения кораблей и самолетов.

В начале ноября ученые Института прикладной физики зафиксировали на Земле сильную магнитную бурю (уровень G3). Ей предшествовала небольшая вспышка на Солнце, но выброс «удачно долетел до Земли и вступил во взаимодействие с магнитным полем» планеты, пояснял член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований академии Анатолий Петрукович.

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Это привело к появлению в небе полярного сияния. Благодаря хорошим метеорологическим условиям его могли наблюдать даже в южных регионах России — в частности, Крыму, Ростовской, Воронежской областях. Оно было красного цвета. Как объяснял Петрукович, такой оттенок имеет сияние на больших высотах, зеленоватого цвета оно бывает в северных широтах.