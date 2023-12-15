На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет
На Солнце около 20:00 14 декабря произошла сильная вспышка интенсивностью Х2,8, сообщает центр погоды «Фобос».
«Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы еще в 2017 году», — сказано в сообщении.
О мощной вспышке с такой же интенсивностью также пишет NASA. Ее зафиксировали в 12:02 по восточному времени США (20:02 мск).
В «Фобосе» отметили, что вечерней вспышке предшествовали две более слабые — «среднего уровня М5,8 в 10 часов 44 минуты и М2,3 в 16 часов 48 минут».
Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначает класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1-Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.
За вспышками на Солнце, как правило, следуют магнитные бури. Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова отметил, что влияние солнечных вспышек оценивается на уровне R3 (сильный), что может приводить к сбоям в низкочастотной радиосвязи, которые, в свою очередь, могут повлечь ошибки в определении положения кораблей и самолетов.
В начале ноября ученые Института прикладной физики зафиксировали на Земле сильную магнитную бурю (уровень G3). Ей предшествовала небольшая вспышка на Солнце, но выброс «удачно долетел до Земли и вступил во взаимодействие с магнитным полем» планеты, пояснял член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований академии Анатолий Петрукович.
Это привело к появлению в небе полярного сияния. Благодаря хорошим метеорологическим условиям его могли наблюдать даже в южных регионах России — в частности, Крыму, Ростовской, Воронежской областях. Оно было красного цвета. Как объяснял Петрукович, такой оттенок имеет сияние на больших высотах, зеленоватого цвета оно бывает в северных широтах.
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