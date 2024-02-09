Ученые зафиксировали одну из крупнейших вспышек на Солнце
На Солнце произошла одна из крупнейших вспышек, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
«Вспышка началась в 15:53 по московскому времени и достигла максимума в 16:14. В настоящее время на Солнце продолжаются после-вспышечные процессы, в частности регистрируются мощные потоки излучения, которые могут наблюдаться еще до 2-3 часов», — говорится в сообщении.
По предварительной оценке, балл вспышки составил X3.3. В лаборатории отметили, что это вторая по силе солнечная вспышка текущего цикла.
Солнечные вспышки классифицируются по уровням от М1 до Х20. M или Х обозначает класс интенсивности, а число — силу вспышки. М1 — это незначительные вспышки; М5 — умеренные; Х1–Х10 — сильные, Х20 — экстремальные.
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