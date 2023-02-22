Москалькова предложила возбуждать дела без доследственной проверки

На стадии доследственных проверок допускается множество нарушений, в результате пострадавшим отказывают в возбуждении уголовного дела, сообщила омбудсмен. Она предложила «вернуться к рассмотрению лучших практик»

Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В России стоит задуматься о целесообразности доследственных проверок перед возбуждением уголовного дела. Об этом говорится в комментарии уполномоченного по защите прав человека при президенте Татьяны Москальковой, опубликованном на ее сайте.

Омбудсмен сообщила, что на стадии доследственной проверки органы дознания допускают множество нарушений и неправомерно отказывают пострадавшим от действий преступников гражданам в возбуждении уголовного дела. «Только по нашим ходатайствам в 2022 году прокурорами отменено 348 решений об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщила она.

Из 4592 жалоб потерпевших или считающих себя потерпевшими, поступивших в аппарат омбудсмена в 2022 году, 1864 были жалобами на отказ в возбуждении уголовного дела.

«В связи с этим возникает вопрос о целесообразности существования стадии возбуждения уголовного дела», — написала Москалькова.

Она отметила, что в нашей стране с 1864 по 1937 год производство по уголовному делу начиналось с момента подачи заявления о преступлении. Сейчас так устроено законодательство Казахстана и некоторых других стран, продолжила она.

«Думаю, есть смысл вернуться к рассмотрению лучших практик для повышения гарантий прав потерпевших от преступлений», — резюмировала омбудсмен.

Старший партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артём Грицюк в разговоре с РБК назвал инициативу бессмысленной. «Без проведения доследственной проверки невозможно установить, имеются ли признаки преступления в описанном в заявлении событии», — заявил он.

Доследственная проверка нужна для того, чтобы оценить сообщение о преступлении и в том числе понять, есть ли состав преступления, заявила РБК доктор юридических наук, адвокат, председатель коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар. По ее мнению, отказ от доследственной проверки приведет к росту статистики числа возбужденных уголовных дел. «Если уголовное дело возбуждено, возбудить его вообще по щелчку, без проблем, а прекратить уголовное дело практически невозможно. И люди, попадающие в эту историю, пытаются в судах доказать свою невиновность. С учетом того, что у нас и суды имеют обвинительный уклон и оправдательных приговоров у нас 0,01 только в мировых судах и в судах присяжных, которые отменяются влегкую, то это гораздо ухудшит положение наших граждан», — предупредила она.

В июне 2022 года Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад о своей работе в 2021 году, в котором говорилось о необходимости усовершенствовать законодательство об иностранных агентах — «прежде всего в части порядка и способов маркировки распространяемого материала».

«Важно, чтобы физические и юридические лица четко понимали, где и как они должны указывать сведения о выполнении функции иностранного агента на распространяемых ими в СМИ и соцсетях информационных материалах», — говорилось в тексте. Требует уточнения и определение «политической деятельности», за ведение которой НКО и СМИ могут попасть в реестры Минюста, подчеркнула Москалькова.

В ноябре 2022 года правительство утвердило требования к размещению уведомлений перед материалами, публикуемыми иностранными агентами. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.