Москалькова предложила Путину скорректировать закон об иноагентах

В уточнении нуждается порядок маркировки иноагентами своих публикаций, а также определение «политической деятельности», за которую организации и физлица могут попасть в реестр Минюста, отмечается в докладе омбудсмена

Татьяна Москалькова (Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад о своей работе в 2021 году. В документе на почти 500 страницах освещены различные направления деятельности омбудсмена.

В докладе отмечается, в частности, необходимость усовершенствовать законодательство об иностранных агентах — «прежде всего в части порядка и способов маркировки распространяемого материала». «Важно, чтобы физические и юридические лица четко понимали, где и как они должны указывать сведения о выполнении функции иностранного агента на распространяемых ими в СМИ и соцсетях информационных материалах», — подчеркивается в тексте.

Требует уточнения и определение «политической деятельности», за ведение которой НКО и СМИ могут попасть в реестры Минюста, считает Москалькова.

Закон об НКО-иноагентах появился в 2012 году, а в 2017-м было введено понятие СМИ-иноагента. Иностранные агенты должны регистрироваться в Минюсте, маркировать все свои публикации в соцсетях и СМИ и отчитываться о своей деятельности. Весной нынешнего года в России появился реестр физлиц-иноагентов — лиц, которые ведут политическую деятельность и при этом получают финансирование из-за рубежа, независимо от их гражданства.

Власти, включая Путина, не раз говорили о необходимости вносить в законодательство изменения. В частности, осенью прошлого года президент признал, что нужно отходить от размытости критериев для присуждения статуса иноагента. Зимой глава государства поручил проанализировать законы о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов, «в том числе в части, касающейся их исключения из реестра соответствующих организаций».

В апреле члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовили законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Его авторы предлагают объединить все реестры Минюста в один, а иностранным агентом считать лицо, «получившее [финансовую] поддержку [из-за рубежа] и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах».

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Доклад Москальковой затронул и проблему задержаний журналистов на несогласованных акциях протеста. Большинство полученных омбудсменом жалоб касались задержаний на митингах в январе—феврале 2021 года после возвращения в Россию из Германии и последующего задержания оппозиционера Алексея Навального. «По оценке Союза журналистов России в ходе несогласованных акций 23, 31 января и 2 февраля 2021 года были задержаны более 100 представителей СМИ, отмечены случаи незаконных требований документов и применения физического воздействия», — отмечается в докладе. Уполномоченный по правам человека заявила, что ее офис проводил «постоянный мониторинг ситуации» и в случае необходимости принимал меры по защите прав граждан.

Всего за 2021 год омбудсмен рассмотрела почти 60 тыс. обращений граждан. 2253 из них получили положительное разрешение. 10 999 людям «оказана адресная помощь в восстановлении нарушенных прав».

На встрече Москалькова также рассказала Путину об обращениях граждан «в условиях санкционной политики Запада и русофобии» и о работе с беженцами.