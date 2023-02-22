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В бухте Севастополя загорелся плавучий док

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о пожаре на плавучем доке
К месту возгорания прибыли пожарные, наблюдается сильное задымление, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Южной бухте Севастополя загорелся плавучий док судоремонтного завода «Персей», сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на данные МЧС.

«Пожарные расчеты уже на месте, возгорание локализуют, но задымление сильное», — написал губернатор.

По его словам, в Севастополе все спокойно. Он призвал не верить возможным провокационным сообщениям по поводу возгорания и доверять официальным источникам.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю сообщили РБК, что эту ситуацию пока не комментируют, а также рекомендовали обратиться в пресс-службы губернатора Севастополя и завода.

РБК направил запрос в ООО «Судоремонтный завод «Персей». В пресс-службе главы Севастополя сообщили, что дальнейшая информация будет опубликована в телеграм-канале Развожаева.

Завод «Персей» находится в порту Севастополя, рядом с историческим центром города и по соседству с судоремонтным предприятием «Звездочка», говорится на сайте «Персея». Завод специализируется на круглогодичном ремонте и строительстве судов доковым весом до 500 т.

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В начале февраля в Севастополе произошел пожар в строительном модуле, где проживали более 100 рабочих, строящих трассу «Таврида». В результате погибли восемь человек и двое пострадали. Площадь пожара составила 200 кв. м, его тушили пять часов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Пожар возгорание судоремонтный завод Севастополь Михаил Развожаев
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