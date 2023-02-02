МЧС: в Севастополе ликвидировали пожар в строительных бытовках, погибли восемь человек

Число погибших при пожаре в Севастополе увеличилось до восьми

Пожар в строительном модуле в Севастополе полностью ликвидировали, разбор конструкций завершен, сообщает МЧС. Погибли восемь человек, двое пострадали.

Губернатор Михаил Развожаев до этого сообщил о семи погибших и уточнил, что это рабочие, которые приехали на строительство трассы из разных регионов России. Двоих пострадавших госпитализировали в стабильном состоянии.

Следственный комитет сообщал, что в строительном модуле проживали более 100 рабочих. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

Сообщение о возгорании поступило в МЧС после двух часов ночи. Площадь пожара составила 200 кв. м, возгорание потушили примерно через пять часов.

Рабочие, которые жили в сгоревшем здании, занимались строительством трассы «Таврида». Автомобильная дорога соединяет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Ее официально открыли в 2020 году, однако решили построить дополнительный, восьмой участок, ведущий из Севастополя в город Инкерман на юго-западе Крыма, а также путепроводы, мосты и транспортные развязки. Завершение работ запланировано на этот год.