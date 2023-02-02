Число погибших при пожаре в Севастополе увеличилось до восьми

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 76,22 (-0,08) Инвестиции, 01 фев, 19:33 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 70,12 (-0,4) Инвестиции, 01 фев, 19:33
Лавров приравнял стремление к миру к готовности всегда себя защищать Политика, 14:40
«Первый ОФД» сообщил о снижении трат россиян на продукты и услуги Финансы, 14:39
Стоит ли платить детям за домашние дела Pro, 14:38
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 14:37
Курорт «Сбера» принял этап кубка России по горнолыжному спорту Пресс-релиз, 14:33
Рогозин сообщил о прибытии четырех роботов «Маркер» в зону спецоперации Политика, 14:30
Какими бывают ИТ-инциденты по российским и европейским законам Pro, 14:16
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
Скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 14:13
Ракова рассказала о новой модели работы системы лучевой диагностики Город, 14:13
Давний соратник Уоррена Баффета призвал запретить криптовалюту в США Крипто, 14:11
Племянник Кадырова стал вице-премьером Чечни Общество, 14:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:02
Мэр Краматорска сообщил о новом ударе по городу Политика, 14:00
Чемпиону мира дали условный срок за езду без прав под амфетамином Спорт, 13:54
Общество ,  
0 

Число погибших при пожаре в Севастополе увеличилось до восьми

МЧС: в Севастополе ликвидировали пожар в строительных бытовках, погибли восемь человек

Фото:mchs_official / Telegram Фото:sledcomcrimea / Telegram Фото:mchs_official / Telegram Фото:sledcomcrimea / Telegram Фото:mchs_official / Telegram

Пожар в строительном модуле в Севастополе полностью ликвидировали, разбор конструкций завершен, сообщает МЧС. Погибли восемь человек, двое пострадали.

Губернатор Михаил Развожаев до этого сообщил о семи погибших и уточнил, что это рабочие, которые приехали на строительство трассы из разных регионов России. Двоих пострадавших госпитализировали в стабильном состоянии.

Следственный комитет сообщал, что в строительном модуле проживали более 100 рабочих. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

Сообщение о возгорании поступило в МЧС после двух часов ночи. Площадь пожара составила 200 кв. м, возгорание потушили примерно через пять часов.

Рабочие, которые жили в сгоревшем здании, занимались строительством трассы «Таврида». Автомобильная дорога соединяет Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Ее официально открыли в 2020 году, однако решили построить дополнительный, восьмой участок, ведущий из Севастополя в город Инкерман на юго-западе Крыма, а также путепроводы, мосты и транспортные развязки. Завершение работ запланировано на этот год.

Читайте на РБК Pro
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Стратегия инвесторов 60/40 провалилась. Есть ли у нее будущее в 2023 году
Бюджеты тают, специалисты уезжают: 5 сценариев-2023 для ИТ-сферы России
Планете грозит дефицит лития. Как это влияет на рынок электрокаров
Теги
Севастополь МЧС Пожар трасса «Таврида»
Материалы по теме
Число погибших при пожаре в Севастополе выросло до семи
Общество
В Севастополе пять человек погибли при пожаре в строительных бытовках
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter