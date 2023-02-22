В Эквадоре из кокаина стали замешивать бетон

Изъятые брикеты наркотика измельчают вместе с другими отходами на мусороперерабатывающем заводе, после чего порошок смешивают с цементом, песком и водой

В Эквадоре при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) кокаин стали перерабатывать в стройматериалы, сообщает Reuters.

Для этого используют метод инкапсуляции, когда опасные отходы при утилизации упаковываются в контейнеры, изготовленные из герметичного и нереакционноспособного материала.

Изъятые брикеты кокаина измельчают вместе с другими отходами (включая стекло, просроченные лекарства и даже нефтяные отходы) на мусороперерабатывающем заводе, после чего порошок смешивают с цементом, песком и водой и получают бетон. Из него закладывают фундамент для складского помещения завода — какого именно, власти не раскрывают из соображений безопасности. На данный момент для закладки было использовано около 350 т измельченного кокаина и прекурсоров, изъятых в с 2021 по 2022 год.

Чтобы сжечь тонну кокаина, может потребоваться около 12 часов, а инкапсуляция того же количества занимает менее трех часов, отметил глава отдела по борьбе с наркотиками Пабло Рамирес. «Этот процесс дешевле, занимает меньше времени и не оказывает воздействия на окружающую среду», — сказал Рамирес.

Президент Эквадора Гильермо Лассо усилил борьбу с наркобандами, которые используют страну в качестве перевалочного пункта для доставки кокаина в США и Европу. По данным полиции, количество наркотиков, изъятых в стране, почти удвоилось в 2021 году по сравнению с предыдущим годом и превысило 210 т, большей частью это кокаин. Печи, в которых обычно сжигают наркотики, уже не способны вмещать такое количество, отметил заместитель министра внутренних дел Эквадора Эдмундо Мера.

В декабре прошлого года Bloomberg писал о наступлении «золотого века кокаина». Это обусловлено тем, что объем производства наркотика в Колумбии вырос до рекордного уровня, а также тем, что наркокартели становятся все искуснее в сокрытии наркотиков и перемещении их в больших количествах по всему миру.