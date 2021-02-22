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Пандемия коронавируса ,  
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В США на пять дней приспустят флаги в память о жертвах COVID-19

Байден вместе с первой леди и вице-президентом проведут церемонию минуты молчания и зажжения свечей в знак траура об умерших из-за коронавируса. Общее число летальных исходов в США приблизилось к отметке 500 тыс.
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Президент США Джо Байден распорядился на пять дней приспустить в стране флаги в знак траура об американцах, умерших от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляция идет на YouTube.

По ее словам, вечером 22 февраля Байден выступит с речью о погибших из-за COVID-19. Также он вместе с первой леди Джилл Байден и вице-президентом Камалой Харрис проведут церемонию минуты молчания и зажжения свечей.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает случаи COVID-19 в реальном времени, с начала пандемии в США от коронавируса скончались более 499 тыс. человек. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допускают, что к середине марта показатель достигнет 550 тыс.

Число жертв COVID в США превысило боевые потери страны в трех войнах
Общество
Фото:Mark Lennihan / AP

Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу жертв пандемии. Следом идут Бразилия, где от COVID-19 скончались 246 тыс. человек, и Мексика (180 тыс. умерших). Всего, по данным Университета Хопкинса, в мире зарегистрировано 2,469 млн летальных исходов.

США также лидируют по числу подтвержденных случаев коронавируса — с начала пандемии в стране заразились 28,1 млн человек. Как следует из подсчетов ресурса Worldometers, на первом месте в стране по числу заражений находится Калифорния (3,5 млн), на втором — Техас (2,6 млн), на третьем — Флорида (1,8 млн). Более миллиона случаев инфицирования выявили также в штатах Нью-Йорк и Иллинойс.

Больше всего летальных исходов в Штатах зарегистрировано в следующих штатах: Калифорния (49,3 тыс.), Нью-Йорк (47 тыс.), Техас (42,4 тыс.), Флорида (29,9 тыс.) и Пенсильвания (23,7 тыс.), сообщает Worldometers.

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Как сообщила The New York Times, число жертв коронавируса в США превысило боевые потери страны в трех войнах. По данным Министерства по делам ветеранов США, во время сражений в Первой мировой были убиты 53,4 тысяч человек, во время Второй мировой войны — 291,5 тыс., во время войны во Вьетнаме умерло — 47,4 тыс. Речь идет именно о павших на поле боя, без учета пропавших без вести и погибших от ранений и вызванных ими заболеваний.

Главный инфекционист США допустил сохранение масочного режима в 2022 году
Общество
Фото:Mark Lennihan / AP

Ношение защитных масок в общественных местах — транспорте, аэропортах и на вокзалах — стало обязательным в стране только в феврале текущего года. Требование не распространяется на детей младше двух лет и лиц с определенными медицинскими противопоказаниями. По мнению директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, оно сохранится и в 2022 году. Говорить об отмене масочного режима можно только после значительного снижения суточного прироста заразившихся и вакцинации подавляющего большинства населения, считает специалист.

С середины декабря в стране началась массовая вакцинация от коронавируса. Американские регуляторы одобрили использование двух вакцин — американо-немецкого препарата Pfizer-BioNTech и американской вакцины Moderna.

Автор
Наталия Анисимова
Джо Байден Джен Псаки коронавирус COVID-19 смертность флаги минута молчания
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