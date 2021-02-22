В США на пять дней приспустят флаги в память о жертвах COVID-19

Байден вместе с первой леди и вице-президентом проведут церемонию минуты молчания и зажжения свечей в знак траура об умерших из-за коронавируса. Общее число летальных исходов в США приблизилось к отметке 500 тыс.

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Президент США Джо Байден распорядился на пять дней приспустить в стране флаги в знак траура об американцах, умерших от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляция идет на YouTube.

По ее словам, вечером 22 февраля Байден выступит с речью о погибших из-за COVID-19. Также он вместе с первой леди Джилл Байден и вице-президентом Камалой Харрис проведут церемонию минуты молчания и зажжения свечей.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает случаи COVID-19 в реальном времени, с начала пандемии в США от коронавируса скончались более 499 тыс. человек. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) допускают, что к середине марта показатель достигнет 550 тыс.

Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу жертв пандемии. Следом идут Бразилия, где от COVID-19 скончались 246 тыс. человек, и Мексика (180 тыс. умерших). Всего, по данным Университета Хопкинса, в мире зарегистрировано 2,469 млн летальных исходов.