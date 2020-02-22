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WP узнала о реакции Трампа на возвращение в США заболевших коронавирусом

Президента не предупредили о том, что инфицированные пассажиры Diamond Princess полетят в США на одном самолете со здоровыми согражданами
Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: FRANCK ROBICHON / EPA / ТАСС)

Дональд Трамп жестко отреагировал на не согласованное с ним решение вернуть заболевших коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess американцев домой. Изначально президент США был согласен на другой вариант, сообщает The Washington Post.

По данным издания, с президентом обсуждалась возможность возвращения в США тех пассажиров, у которых после двух недель карантина тесты на коронавирус дали отрицательный результат. 14 заболевших при этом должны были до полного выздоровления оставаться в Японии. Трамп согласился с этим вариантом, указав, что больные и здоровые пассажиры не должны находиться на борту одного самолета.

Однако позже Государственный департамент и медицинские власти приняли решение, что инфицированные американцы также должны вернуться домой. Трамп об их возвращении узнал уже постфактум. Президент немедленно обзвонил своих советников и указал, что подобные решения не могут приниматься без его согласия. По его словам, такая практика идет вразрез с политикой администрации, пишет WP.

До прилета самолета из Японии в США было 15 зафиксированных случаев заражения коронавирусом. Еще 31 человек находится под наблюдением — речь идет об американцах, ранее эвакуированных из китайского Уханя.

До сих пор президент США мало говорил о коронавирусе, однако WP напоминает, что во время вспышки лихорадки Эбола в 2014 году Трамп, не занимавшийся тогда политической деятельностью, открыто призывал закрыть границы и не пускать в страну американских врачей, которые заразились во время работы в Африке.

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По данным издания, нынешняя реакция Трампа объясняется его опасениями, что вспышка коронавируса может негативно отразиться на американской экономике в год президентских выборов. Именно поэтому он, например, отверг предложения своих советников раскритиковать руководство КНР за медленную реакцию на происходящее в Ухане.

Всего на борту круизного лайнера Diamond Princess находились около 3700 человек. У 600 из них нашли коронавирус, в том числе и у троих россиян. Два пассажира умерли.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
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