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Песков фразой «никогда не слышал» ответил на «поручения» Путина по ВИЧ

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что глава государства подписал документ, предусматривающий дополнительные меры по противодействию ВИЧ. «Никогда не слышал об этом», — заявил он агентству «РИА Новости».

О существовании подобного распоряжения сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оказавшийся у нее документ. По данным издания, Владимир Путин поручил утвердить новую госстратегию по борьбе с ВИЧ до 2030 года, увеличить охват нуждающихся в антиретровирусной терапии граждан в два раза, проработать вопросы снижения отпускных цен препаратов для лечения вируса с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки.

«Коммерсантъ» утверждал, что документ был подписан еще 31 декабря прошлого года, но не был опубликован.

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По официальным данным Роспотребнадзора, в России живут более 1 млн людей с ВИЧ. По состоянию на конец 2018 года в стране умерли более 318 тыс. инфицированных с момента начала регистрации заболевания в 1987 году.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее пообещал проверить эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам. Он также привел статистику, согласно которой в 2018 году в стране от СПИДа скончались 37 тыс. Его заявление было сделано после публикации фильма журналиста Юрия Дудя о ситуации с ВИЧ в России.

Теги: ВИЧ, Дмитрий Песков, Роспотребнадзор
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