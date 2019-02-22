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Дело клана Арашуковых ,  
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«Газпром» выявил «пропажу» газа в отеле Арашуковых еще в 2017 году
Руководство «Газпром межрегионгаза» еще в 2017 году узнало о хищениях в отеле Арашуковых «Адиюх Пэлас» — объем потребленного газа был в десять раз выше оплаченного. В итоге строгий выговор получил начальник газового участка
Гостиница «Адиюх Пэлас» (Фото: Adijuh Palace Resort & SPA / VK)

В начале 2017 года «Газпром межрегионгаз» получил информацию, что гостиница «Адиюх Пэлас», принадлежащая семье советника главы компании Рауля Арашукова, потребляет гораздо больше газа, нежели указано в договоре с поставщиком. Это следует из переписки заместителя гендиректора «Газпром межрегионгаза» Игоря Дмитриева с руководителем дочерней структуры в Черкесске. По итогам проверки получил строгий выговор начальник газового участка.

Документы попали в материалы уголовного дела о преступном сообществе Арашуковых. Их копии есть в распоряжении РБК; подлинность подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

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Члены преступного сообщества советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова с 2002 года похитили газ на сумму свыше 31 млрд руб., заявляли ранее в Следственном комитете.

Неучтенные котлы

О занижении количества газа, потребляемого в «Адиюх Пэлас», Дмитриеву написал 12 мая 2017 года гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Черкесск» Сергей Москаленко. Он недавно перевелся из Ханты-Мансийска и к тому моменту возглавлял компанию всего полтора месяца.

«В настоящий момент проводится служебное расследование по факту недостоверного учета использования промышленным потребителем газа», — сказано в письме Москаленко. Речь шла о «занижении фактических объемов» потребленного в отеле газа, «бездоговорном потреблении ресурса и, как следствие, занижении сумм, предъявленных к оплате».

С 2014 года отель употребил примерно в десять раз больше газа, чем ему было начислено, говорится в письме. По документам отель получил 108 тыс. куб. м газа за 720,3 тыс. руб.; в действительности в «Адиюх Пэлас» поставили почти 1,2 млн куб. м за 7,8 млн руб. Москаленко указал, что приводит в письме данные за последние три года, поскольку таков срок исковой давности по Гражданскому кодексу.

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По итогам проверки, которую провела в мае 2017 года комиссия «Газпром межрегионгаз Черкесск», был наказан начальник газового участка «Хабезрайгаз» Рустам Сидаков: ему был объявлен строгий выговор, следует из имеющегося у РБК заключения с резолюцией Москаленко.

Причиной повышенного потребления газа комиссия признала установку в «Адиюх Пэласе» дополнительного газоиспользующего оборудования — трех котлов, плиты и теплогенератора, документов на которые ревизорам не представили.

На территории «Адиюх Пэласа» было два газифицированных корпуса, писал Москаленко. Во второй корпус газ, согласно отчетности, не подавался вовсе. А первый корпус с 2014 по середину 2016 года ежемесячно, согласно договору, получал по 4 тыс. куб. м газа. С 29 июня 2016 года отель значился отключенным от газоснабжения из-за задолженности в 798 тыс. руб., накопившейся за два с половиной года.

С конца марта 2017-го подачу газа возобновили в прежнем объеме, поскольку задолженность была частично погашена (уплатив 450 тыс. руб., владельцы отеля остались должны газовикам еще 348 тыс. руб.). По документам «Адиюх Пэлас» продолжил получать по 4 тыс. куб. м газа в месяц. Тогда же, в марте, был установлен новый узел учета газа, согласно которому за апрель в первый корпус отеля было поставлено 32,3 тыс. куб. м. «В апреле имеем фактическое превышение более чем в восемь раз», — подытоживал автор письма.

Корпоративы у Арашуковых

В действительности газ подавался в оба корпуса отеля, и это происходило «бесперебойно с момента ввода в эксплуатацию», — настаивал автор письма. Об этом свидетельствовало то, что «в комплексе ежегодно проводятся массовые, а также корпоративные мероприятия, финансируемые структурами «Газпром межрегионгаза», в том числе и в 2017 году», — говорится в письме.

На 22 мая 2017 года были назначены «спортивные мероприятия по зоне «Юг» ООО «Газпром межрегионгаз», — указывал Москаленко. Речь, по всей видимости, идет о спартакиаде, пресс-релизы о которой есть на сайтах дочерних компаний «Межрегионгаза». Подобные мероприятия проводились в родном ауле Арашуковых, Хабезе, по меньшей мере с 2012 года.

«Газпром» финансировал и другие мероприятия в Хабезе, например, скачки в честь Дня Победы и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в рамках программы «Газпром» — детям».

В «Газпром межрегионгазе» от комментариев отказались.

Дело газовых королей

ФСБ задержала Рауля Арашукова 30 января 2019 года, ему вменяется создание преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с хищением газа на сумму порядка 31 млрд руб. Члены преступного сообщества вносили в базу данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные счета без реального плательщика или адреса, проводили по ним украденный газ, а затем оформляли его как некие потери, следует из справки ФСБ, изученной РБК.

Вместе с Арашуковым по делу проходят еще семь человек, возглавлявших дочерние компании «Газпрома» в Ставрополе, Астрахани, Минеральных Водах, Ессентуках, Буденновске и Невинномысске. ​

Сын Рауля Арашукова, 32-летний сенатор Рауф Арашуков, был задержан в один день с отцом в Москве на заседании Совета Федерации. СКР вменяет ему участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), давление на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и причастность к двум убийствам в 2010 году — лидера черкесского движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, «Газпром межрегионгаз», Карачаево-Черкесия
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