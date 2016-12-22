На заехавшего в подземный переход в Петербурге водителя завели дело

Водителя, заехавшего на внедорожнике в подземный переход у станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге, обвинили в хулиганстве. Мужчина объяснил свой поступок желанием испытать автомобиль

Фото: официальная страница ‹‹ДТП и ЧП Санкт-Петербург›› Вконтакте

Против водителя, заехавшего накануне на внедорожнике в подземный переход в Санкт-Петербурге,​ возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД.

Водителю внедорожника предъявили обвинения по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). «Мужчине назначена мера принуждения в виде обязательства о явке», — добавили в полиции. Как сообщалось накануне, мужчина был направлен на освидетельствование врачами, которые должны установить степень его адекватности.

Инцидент в Санкт-Петербурге произошел 21 февраля в подземном переходе у станции метро «Московская». Внедорожник SsangYong Action въехал в подземный переход у входа на станцию и начал по нему ездить. Свидетели произошедшего вызвали сотрудников полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Сам водитель, мужчина 1955 года рождения, пояснил, что действовал преднамеренно. Таким образом он хотел проверить возможности своей машины. Виновник происшествия подчеркнул, что перед тем, как въехать в переход, он убедился в отсутствии пешеходов.

В Москве у станции метро «Славянский бульвар» 25 декабря рейсовый автобус въехал в подземный переход. Жертвами аварии стали четверо человек, 15 пострадали. По версии водителя автобуса, причиной ДТП стали неисправные тормоза.