В Санкт-Петербурге автомобиль въехал в подземный переход, в котором находится вход на станцию метро «Московская». Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской подземки, в результате инцидента никто не пострадал.

Фото: spb_today / «ВКонтакте»

Издание «Невские новости» со ссылкой на очевидцев пишет, что водитель съехавшего по ступенькам в переход автомобиля SsangYong Actyon поездил по переходу, после чего остановился возле одного из выходов.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые разбираются в причинах случившегося.

Фото: spb_today / «ВКонтакте»

Станция метро «Московская» находится на юге города. От нее отходят автобусы в сторону международного аэропорта Пулково.