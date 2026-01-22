 Перейти к основному контенту
Общество
0

В Кузбассе остановят «оптимизацию медучреждений» после смертей в роддоме

В Кузбассе, в частности, приостановят объединение нескольких больниц. Решение принято после смертей в новокузнецком роддоме. Губернатор призвал дождаться заключения экспертов
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Оптимизацию медицинских учреждений в Кемеровской области приостановят после ситуации со смертями в новокузнецком роддоме. Соответствующее распоряжение отдал губернатор региона Илья Середюк.

«Прежде всего нужно дождаться заключения экспертов. Второе — я уже дал указание министру здравоохранения Андрею Тарасову приостановить ту оптимизацию, которая была задумана на 2026 год», — сказал он во время прямой линии с местными жителями, трансляция шла на его странице во «Вконтакте».

В частности, будут приостановлены объединение Междуреченской и Мысковской городской больниц. То же касается объединения Анжеро-Судженской городской больницы, Яйской районной больницы и Ижморской районной больницы.

Также губернатор поручил приостановить объединение Мариинской районной больницы и Чебулинской районной больницы и объединение Новокузнецкой больницы № 29 с Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницей.

В Кузбассе начали проверять все роддома
Общество
Фото:ilyaseredyuk / Telegram

Утром 13 января стало известно о смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 в Новокузнецке. После этого учреждение было закрыто на карантин. Все умершие младенцы родились раньше срока, диагнозы у них были разные. Причины гибели младенцев должна установить комиссия Минздрава.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) и о халатности (ст. 293 УК). Главврачу Виталию Хераскову предъявили обвинение по статье о халатности, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита намерена обжаловать ее.

Второму фигуранту — и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии роддома Алексею Эмиху — предъявили обвинения по обеим статьям. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

19 января суд приостановил на 90 дней работу акушерского стационара № 1 Новокузнецкой ГКБ № 1. Там не было обеспечено соблюдение санитарного законодательства и безопасности здоровья человека, говорилось в сообщении объединенного пресс-центра судов Кемеровской области. В роддоме № 1 выявили грубые санитарные нарушения: в здании нашли плесень и неисправную вентиляцию, микроклимат там не соответствовал нормам. Проверка родильных домов и перинатальных центров началась во всем Кузбассе.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Кузбасс Кемеровская область
