В Туве арестовали военного, подозреваемого в избиении сослуживцев
В Туве младшего сержанта отправили под арест на два месяца по подозрению в избиении сослуживцев в воинской части, сообщили в пресс-службе Абаканского гарнизонного военного суда.
По версии следствия, 13 января младший сержант «безосновательно применил в отношении военнослужащих той же воинской части насилие», избив их резиновой палкой и применив электрошокер. Подозреваемому вменили ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на десять лет и запрет до трех лет занимать определенные должности.
«Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке», — говорится в сообщении суда.
Подозреваемого задержали 20 января после появления в Сети видео, на котором в воинской части в Туве избивают двух контрактников перед их отправкой на военную операцию на Украине. По словам спецпредставителя главы Тувы по вопросам военной операции Тимура Куулара, расследованием этого дела занимаются следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура.
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