 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Туве арестовали военного, подозреваемого в избиении сослуживцев

Сюжет
Военная операция на Украине
Младшего сержанта арестовали на два месяца по подозрению в избиении двух сослуживцев в воинской части в Туве. По версии следствия, он «безосновательно» применял резиновую палку и электрошокер. Инцидент произошел 13 января
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Туве младшего сержанта отправили под арест на два месяца по подозрению в избиении сослуживцев в воинской части, сообщили в пресс-службе Абаканского гарнизонного военного суда.

По версии следствия, 13 января младший сержант «безосновательно применил в отношении военнослужащих той же воинской части насилие», избив их резиновой палкой и применив электрошокер. Подозреваемому вменили ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на десять лет и запрет до трех лет занимать определенные должности.

«Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке», — говорится в сообщении суда.

Задержанного участника военной операции с позывным Киргиз отпустили
Политика
Аскар&nbsp;Кубанычбек

Подозреваемого задержали 20 января после появления в Сети видео, на котором в воинской части в Туве избивают двух контрактников перед их отправкой на военную операцию на Украине. По словам спецпредставителя главы Тувы по вопросам военной операции Тимура Куулара, расследованием этого дела занимаются следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура.

Читайте РБК в Telegram.

Какие товары подорожали больше всего. Инфографика

В Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова

Сколько россияне тратили в 2024 году

Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году

Трамп помиловал основателя даркнет-площадки Silk Road

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%

В России стартовали продажи нового Kia Sportage. Подробности

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Тыва арест избиение военнослужащие военная часть
Материалы по теме
В московском автобусе избили 87-летнего старика из-за слов о ЧВК «Вагнер»
Политика
В Екатеринбурге мужчины избили участника военной операции и его жену
Общество
В Тыве задержали подозреваемого в избиении сослуживцев в части военного
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 21 янв, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 21 янв, 18:01
Дегтярев заступился за 18-летнего шахматиста после конфликта с федерациейСпорт, 13:59
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 13:59
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 13:59
В Петербурге ликвидировали сеть игорных клубов с доходом в ₽1,2 млрдОбщество, 13:56
Новые требования и штрафы: что ожидает параллельный импорт в 2025-мPro, 13:53
Рябков спрогнозировал непредсказуемость отношений России и США при ТрампеПолитика, 13:48
Минобороны сообщило об ударе по ракетно-артиллерийским складам ВСУПолитика, 13:45
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:38
В Туве арестовали военного, подозреваемого в избиении сослуживцевОбщество, 13:30
Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября 2024 года упал ниже ₽97Инвестиции, 13:29
Вильфанд предсказал москвичам один из самых теплых январей в историиОбщество, 13:29
Дума ввела штрафы за продажу детям опасных газосодержащих товаровПолитика, 13:27
Когда ФАС штрафует за нейминг и рекламуPro, 13:27
В Генштабе ВСУ назвали сложной ситуацию на фронтеПолитика, 13:21