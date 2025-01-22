В Туве арестовали военного, подозреваемого в избиении сослуживцев

Младшего сержанта арестовали на два месяца по подозрению в избиении двух сослуживцев в воинской части в Туве. По версии следствия, он «безосновательно» применял резиновую палку и электрошокер. Инцидент произошел 13 января

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Туве младшего сержанта отправили под арест на два месяца по подозрению в избиении сослуживцев в воинской части, сообщили в пресс-службе Абаканского гарнизонного военного суда.

По версии следствия, 13 января младший сержант «безосновательно применил в отношении военнослужащих той же воинской части насилие», избив их резиновой палкой и применив электрошокер. Подозреваемому вменили ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы на десять лет и запрет до трех лет занимать определенные должности.

«Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке», — говорится в сообщении суда.

Подозреваемого задержали 20 января после появления в Сети видео, на котором в воинской части в Туве избивают двух контрактников перед их отправкой на военную операцию на Украине. По словам спецпредставителя главы Тувы по вопросам военной операции Тимура Куулара, расследованием этого дела занимаются следственно-оперативная группа военно-следственного комитета и военная прокуратура.