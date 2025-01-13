Задержанного участника военной операции с позывным Киргиз отпустили

Аскар Кубанычбек (Фото: vrogov / Telegram)

В Ростове-на-Дону отпустили ранее задержанного участника военной операции с позывным Киргиз Аскара Кубанычбека. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Теперь Кубанычбек едет на встречу с отцом.

11 января Рогов написал в своем телеграм-канале, что мужчину задержала ростовская полиция по запросу Киргизии за то, что в конфликте на Украине он выступает на стороне России. Однако Кубанычбек — российский гражданин, отметил Рогов.

По информации председателя комиссии, на родине Кубанычбека осудили за «наемничество» и приговорили к десяти годам лишения свободы. После огласки наказание заменили, и мужчину удалось вернуть в Россию. Затем его отправили на фронт.

В январе Киргиз должен был уйти в отпуск, но его задержали по старому запросу и поместили в спецприемник. Мужчину отпустили после обращения в военную прокуратуру. В отношении задержавших Кубанычбека руководство МВД начало проверку, написал Рогов.

В ноябре 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что отряд спецназа «Ахмат» под руководством командира с позывным Хохол стал «настоящим кошмаром» для ВСУ. Хохол — украинец по национальности, который в 2022 году, после начала специальной военной операции, принял решение отправиться на фронт добровольцем, отметил Кадыров.