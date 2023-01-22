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Ректор Литинститута выступил против отказа от «Архипелага ГУЛАГа» в школе

Ректор Литинститута выступил против отказа изучать «Архипелаг ГУЛАГ» в школах
«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына освещает трагические страницы российской истории, нет смысла их замалчивать, заявил ректор Литературного института Варламов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Писатель, исследователь русской литературы ХХ века, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов заявил РБК, что отрицательно относится к инициативе исключить «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына из школьной программы.

«Я считаю, что это выдающееся произведение русской литературы, которое освещает трагические страницы нашей истории, и нет смысла эти страницы замалчивать», — сказал он.

Ранее первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявил, что произведения, которые «не прошли испытания временем», должны быть исключены из школьной программы по литературе, в том числе «Архипелаг ГУЛАГ».

По словам депутата, многие факты в произведении «были высосаны Солженицыным из пальца», «придуманы». «Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную родину», — сказал он.

Варламов предложил провести дискуссию, чтобы понять, какие факты кто из историков считает придуманными в произведении.

В этом году в школьную программу введут ряд литературных произведений советских авторов, в том числе «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева.

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Александр Солженицын в 1970 году получил Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

Фрагменты книги «Архипелаг ГУЛАГ» включили в школьную программу для старших классов в 2009 году; до этого произведение входило в программы профильного обучения. Соответствующее поручение Минобрнауки дал занимавший тогда пост премьер-министра России Владимир Путин после встречи с вдовой писателя Натальей Солженицыной. Тогда он заявил, что без знания того, что изложено в данном произведения, «у нас не будет полного представления о нашей стране и мы с трудом сможем думать о будущем».

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Виктория Громова Виктория Громова, Любовь Порываева Любовь Порываева
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