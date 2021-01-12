В Перу проверят обвинивших Гейтса и Сороса в создании коронавируса судей
Судебные власти Перу проведут проверку в отношении судей региона Ика, которые ранее вынесли решение, что коронавирус был создан основателем Microsoft Биллом Гейтсом и инвестором Джорджем Соросом. Об этом сообщает радиостанция RPP.
Разбирательство будет проводиться для «сбора доказательств, которые помогут определить наличие или отсутствие предполагаемых нарушений».
Как сообщало ранее издание Peru21, в конце декабря судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай из Апелляционного уголовного суда провинций Чинча и Писко рассматривали дело о продлении срока предварительного заключения обвиняемому в совершении тяжкого преступления.
В тексте решения суда в качестве оправдания отказа в освобождении обвиняемого говорится, что пандемия коронавирусной инфекции была создана искусственно «доминирующими мировыми преступными элитами».