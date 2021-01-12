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Пандемия коронавируса ,  
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В Перу проверят обвинивших Гейтса и Сороса в создании коронавируса судей

Ранее судьи одного из регионов страны вынесли решение, в котором заявили о создании и управлении пандемией COVID-19 «преступными мировыми элитами», куда входят Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Судебные власти Перу проведут проверку в отношении судей региона Ика, которые ранее вынесли решение, что коронавирус был создан основателем Microsoft Биллом Гейтсом и инвестором Джорджем Соросом. Об этом сообщает радиостанция RPP.

Разбирательство будет проводиться для «сбора доказательств, которые помогут определить наличие или отсутствие предполагаемых нарушений».

Как сообщало ранее издание Peru21, в конце декабря судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай из Апелляционного уголовного суда провинций Чинча и Писко рассматривали дело о продлении срока предварительного заключения обвиняемому в совершении тяжкого преступления.

Гейтс объяснил слухи о его причастности к пандемии коронавируса
Общество
Билл Гейтс

В тексте решения суда в качестве оправдания отказа в освобождении обвиняемого говорится, что пандемия коронавирусной инфекции была создана искусственно «доминирующими мировыми преступными элитами».

В документе также утверждалось, что за созданием и распространением COVID-19 стоят «авторы нового мирового порядка» — Билл Гейтс, Джордж Сорос и семья американских бизнесменов Рокфеллеров. Судьи заявили, что именно они «в условиях строжайшей секретности управляют коронавирусом из своих корпораций, строящих прогнозы до 2030 года».

По мнению адвоката обвиняемого, подобное заявление судей носит спекулятивный характер и лишает подзащитного права на мотивированное решение суда.

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Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании людей под видом вакцинации
Общество
Билл Гейтс

С начала пандемии COVID-19 неоднократно возникали слухи о причастности к его созданию «тайного мирового правительства», куда входит множество американских бизнесменов. В частности, Билла Гейтса обвиняли в том, что он спонсировал ВОЗ в обмен на придуманную организацией пандемию. Целью этих действий якобы являлось чипирование человечества под видом вакцины. Гейтс в июне 2020 года заявлял, что никак не связан с микрочипами, и выражал обеспокоенность в связи с подобными «сумасшедшими идеями».

Спустя месяц основатель Microsoft снова опроверг конспирологические теории, связанные с ним и пандемией. Он объяснил их происхождение тем, что люди напуганы вирусом и стремятся найти для себя простое объяснение происходящему.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор
Михаил Котляр
Перу коронавирус Билл Гейтс Джордж Сорос заговор
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