В Перу проверят обвинивших Гейтса и Сороса в создании коронавируса судей

Ранее судьи одного из регионов страны вынесли решение, в котором заявили о создании и управлении пандемией COVID-19 «преступными мировыми элитами», куда входят Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие

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Судебные власти Перу проведут проверку в отношении судей региона Ика, которые ранее вынесли решение, что коронавирус был создан основателем Microsoft Биллом Гейтсом и инвестором Джорджем Соросом. Об этом сообщает радиостанция RPP.

Разбирательство будет проводиться для «сбора доказательств, которые помогут определить наличие или отсутствие предполагаемых нарушений».

Как сообщало ранее издание Peru21, в конце декабря судьи Тито Гальегос, Луис Легия и Тони Чангарай из Апелляционного уголовного суда провинций Чинча и Писко рассматривали дело о продлении срока предварительного заключения обвиняемому в совершении тяжкого преступления.

В тексте решения суда в качестве оправдания отказа в освобождении обвиняемого говорится, что пандемия коронавирусной инфекции была создана искусственно «доминирующими мировыми преступными элитами».