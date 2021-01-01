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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Кипра откроют границы для россиян с 1 марта

Фото:Alexis Mitas / Getty Images
Фото: Alexis Mitas / Getty Images

Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта 2021 года. Об этом сообщает правительство республики на своем сайте.

Россия, Украина, Белоруссия, Израиль, Ливан, Египет и некоторые другие страны вошли в так называемый красный список по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Чтобы въехать на территорию Кипра, граждане этих стран должны будут сдать два ПЦР-теста: один за 72 часа до прибытия, а второй — в аэропорту прилета.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Авиасообщение России с другими странами было ограничено из-за пандемии COVID-19. Начиная с августа воздушное сообщение восстановлено с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами, Южной Кореей и рядом других стран. В частности, в ноябре возобновились полеты из России в Японию, Эфиопию и Венесуэлу.

При этом в некоторые страны, несмотря на возобновление авиасообщения, большинство российских граждан по-прежнему въехать не могут. Въезд разрешен лишь для тех, у кого есть вид на жительство или родственники в этих государствах. Подобные правила действуют в том числе для полетов на Кипр.

Кипр коронавирус
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