Власти Кипра откроют границы для россиян с 1 марта

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Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта 2021 года. Об этом сообщает правительство республики на своем сайте.

Россия, Украина, Белоруссия, Израиль, Ливан, Египет и некоторые другие страны вошли в так называемый красный список по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Чтобы въехать на территорию Кипра, граждане этих стран должны будут сдать два ПЦР-теста: один за 72 часа до прибытия, а второй — в аэропорту прилета.

Авиасообщение России с другими странами было ограничено из-за пандемии COVID-19. Начиная с августа воздушное сообщение восстановлено с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами, Южной Кореей и рядом других стран. В частности, в ноябре возобновились полеты из России в Японию, Эфиопию и Венесуэлу.