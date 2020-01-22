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Госдуме предложили досрочно отпускать на пенсию многодетных мужчин

На рассмотрении нижней палаты оказались сразу два законопроекта, которые разрешают уходить на пенсию раньше не только многодетным матерям, но и отцам. Один из них требует, чтобы мужчина был в браке, другой — нет

В Госдуму внесены два законопроекта, предполагающие досрочный выход на пенсию для многодетных отцов. Первый 21 января внес депутат от ЛДПР Сергей Иванов, второй 22 января в Госдуму направил Госсовет Удмуртии.

Законопроект, внесенный Госсоветом Удмуртии, предусматривает досрочное назначение страховой пенсии мужчинам-отцам четырех детей, воспитывавшим их до достижения ими возраста восьми лет. На пенсию они смогут выходить уже в 61 год (на четыре года раньше), при этом неважно, состоят ли они в браке. На три года раньше предлагается отпускать на пенсию мужчин, воспитавших троих детей.

Сейчас право на досрочный выход на пенсию имеют женщины, родившие трех и более детей. «Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», — поясняют авторы.

Законопроект, внесенный Сергеем Ивановым, уже зарегистрирован и направлен для рассмотрения в профильный комитет. Депутат предлагает наделить правом на досрочный выход на пенсию  семьи, у которых в одном браке появилось четверо и более детей — в 60 лет для мужчин и 55 для женщин. Сейчас в России, отметил он, есть 233 тыс. семей, имеющие четверых детей. Речь идет в том числе и об усыновленных детях. «Семьи, имеющие четверых и более детей, в том числе усыновленных, беря на себя бремя их обеспечения и воспитания, принимают непосредственное личное участие в изменении демографической ситуации России, обеспечивая демографический рост, увеличение количества работающих лиц, за которых уплачиваются страховые взносы, и, соответственно, наполнение страхового фонда для выплат пенсии», — говорится в пояснительной записке.

По оценкам Иванова, дополнительные затраты бюджета на реализацию досрочного выхода многодетных семей на пенсию составят 80,6 млрд руб. в год. Правительство этот законопроект не поддержало. «Законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств», — говорится в отзыве на законопроект, который был подписан и.о. вице-премьера Константином Чуйченко.

Мишустин посоветовал «ничего не трогать» в пенсионной системе
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С 1 января 2019 года в России началось повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Оно будет постепенным: переходный период продлится десять лет и завершится в 2028 году. Общаясь с депутатами 16 января, Михаил Мишустин, на тот момент еще кандидат в премьеры, выступил против отмены изменений в пенсионной системе.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Госдума, пенсия, депутаты, Удмуртия
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