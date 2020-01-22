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Вирус из Китая ,  
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В Шереметьево ответили на сообщения о пассажире с коронавирусом

У пассажира рейса Бангкок — Москва, который, по данным СМИ, мог заразиться китайским коронавирусом, было пищевое отравление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

Там добавили, что прибывший пассажир — гражданин Канады и он уже улетел за границу. В пресс-службе Роспотребнадзора РБК сообщили, что пассажиру с признаками кишечной инфекции оказали необходимую помощь, но точный диагноз пока не установлен. Сотрудники спецслужб провели все противоэпидемические мероприятия, самолет продезинфицировали.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о том, что летевший рейсом из Таиланда пассажир обратился к бортпроводникам, пожаловавшись на плохое самочувствие. По словам собеседника агентства, у него были тошнота и головокружение. После посадки пассажира передали врачам — у него обнаружили высокую температуру.

По информации Telegram-канала Mash, встретившие его медики были в спецодежде. После того как мужчину забрали, другим пассажирам раздали анкеты о местах передвижения, чтобы при подтверждении коронавируса найти других заразившихся.

В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина
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Ранее в петербургском Пулково врачи госпитализировали пассажира, прилетевшего из Шанхая. У него выявили симптомы ОРВИ. Позже стало известно, что с таким признаками госпитализировали двоих человек.

Вспышку неизвестного раньше коронавируса впервые выявили в китайском городе Ухань. Позже случаи заболевания подтвердили в других городах Китая (Шанхае, Пекине), Таиланде и Южной Корее. К настоящему времени известно о 17 погибших от пневмонии, которую вызывает коронавирус, у нескольких сотен человек диагностировали его симптомы.

Теги: новости РБК, Шереметьево, вирус, Китай
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