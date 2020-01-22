В Шереметьево ответили на сообщения о пассажире с коронавирусом

У пассажира рейса Бангкок — Москва, который, по данным СМИ, мог заразиться китайским коронавирусом, было пищевое отравление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

Там добавили, что прибывший пассажир — гражданин Канады и он уже улетел за границу. В пресс-службе Роспотребнадзора РБК сообщили, что пассажиру с признаками кишечной инфекции оказали необходимую помощь, но точный диагноз пока не установлен. Сотрудники спецслужб провели все противоэпидемические мероприятия, самолет продезинфицировали.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о том, что летевший рейсом из Таиланда пассажир обратился к бортпроводникам, пожаловавшись на плохое самочувствие. По словам собеседника агентства, у него были тошнота и головокружение. После посадки пассажира передали врачам — у него обнаружили высокую температуру.

По информации Telegram-канала Mash, встретившие его медики были в спецодежде. После того как мужчину забрали, другим пассажирам раздали анкеты о местах передвижения, чтобы при подтверждении коронавируса найти других заразившихся.