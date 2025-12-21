WSJ узнала, что взрыв ракеты SpaceX угрожал рейсам над Карибским морем

В январе 2025 года в ходе испытательного полета ракеты Starship компании SpaceX произошел взрыв, который создал опасность для коммерческих авиарейсов над Карибским морем. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутренние документы Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Ракета взорвалась примерно через восемь минут после старта, обломки разлетелись в небе. Из-за этого как минимум три пассажирских самолета оказались в потенциально опасной зоне. Один из них — рейс JetBlue — был вынужден выдерживать петлю (holding pattern, зона ожидания), чтобы избежать встречи с обломками.

Самолет направлялся в Сан-Хуан, и пилотам пришлось принимать решение: продолжить полет и рисковать войти в поле обломков ракеты или иметь шанс остаться без топлива над водой.

Другим самолетам пришлось объявить топливную чрезвычайную ситуацию и пролететь через потенциально опасную воздушную область, чтобы успеть приземлиться с запасом топлива. Это были самолеты Iberia Airlines, и частный реактивный самолет.

Все три рейса, на борту которых, согласно документам, находилось в общей сложности около 450 человек, благополучно приземлились.

Взрыв корабля Starship представлял для находящихся в воздухе самолетов бо́льшую опасность, чем было известно общественности, пишет WSJ со ссылкой на документы FAA. Из них следует, что в течение примерно 50 минут после взрыва горящие обломки разлетались по разным районам Карибского региона

