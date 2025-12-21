 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

WSJ узнала, что взрыв ракеты SpaceX угрожал рейсам над Карибским морем

WSJ: взрыв ракеты SpaceX 16 января создал угрозу рейсам над Карибским морем

В январе 2025 года в ходе испытательного полета ракеты Starship компании SpaceX произошел взрыв, который создал опасность для коммерческих авиарейсов над Карибским морем. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутренние документы Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Ракета взорвалась примерно через восемь минут после старта, обломки разлетелись в небе. Из-за этого как минимум три пассажирских самолета оказались в потенциально опасной зоне. Один из них — рейс JetBlue — был вынужден выдерживать петлю (holding pattern, зона ожидания), чтобы избежать встречи с обломками.

Самолет направлялся в Сан-Хуан, и пилотам пришлось принимать решение: продолжить полет и рисковать войти в поле обломков ракеты или иметь шанс остаться без топлива над водой.

Другим самолетам пришлось объявить топливную чрезвычайную ситуацию и пролететь через потенциально опасную воздушную область, чтобы успеть приземлиться с запасом топлива. Это были самолеты Iberia Airlines, и частный реактивный самолет.

Все три рейса, на борту которых, согласно документам, находилось в общей сложности около 450 человек, благополучно приземлились.

Один из крупнейших инвесторов Европы предупредил о рисках из-за SpaceX
Технологии и медиа
Фото:Miguel J. Rodriguez Carrillo / Getty Images

Взрыв корабля Starship представлял для находящихся в воздухе самолетов бо́льшую опасность, чем было известно общественности, пишет  WSJ со ссылкой на документы FAA. Из них следует, что в течение примерно 50 минут после взрыва горящие обломки разлетались по разным районам Карибского региона

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Карибское море авиасообщение

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
FT сообщила о планах SpaceX Маска вернуть статус самого дорогого стартапа
Политика
Один из крупнейших инвесторов Европы предупредил о рисках из-за SpaceX
Технологии и медиа
SpaceX вновь запустила прототип космического корабля Starship
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
WSJ узнала, что взрыв ракеты SpaceX угрожал рейсам над Карибским морем Общество, 08:29
В Курском районе восстановили нарушенное из-за дрона энергоснабжение Политика, 08:06
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
За ночь над Россией сбили три дрона Политика, 07:45
Четверо малолетних детей пропали в Самарской области Общество, 07:42
Десять человек погибли в результате стрельбы в ЮАР Общество, 07:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Свыше 125 тыс. потребителей в Сан-Франциско остались без света Общество, 07:19
Москвичам пообещали зябкий день с мокрым снегом Общество, 07:15
Google и Apple посоветовали сотрудникам с визами не покидать США Политика, 07:14
Для какого бизнеса «автоупрощенка» может стать выгодной альтернативойПодписка на РБК, 07:01
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Власти Венесуэлы обвинили США в похищении экипажа танкера при захвате Политика, 06:25