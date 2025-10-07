Один из крупнейших инвесторов Европы предупредил о рисках из-за SpaceX

По его словам, Европе нужно ускорить развитие своей космической отрасли, чтобы снизить зависимость от SpaceX. Лиото подчеркнул, что континенту необходимо быть более самодостаточным

Один из ведущих европейских технологических инвесторов, управляющий партнер группы Balderton Capital Бернард Лиото предупредил о рисках из-за зависимости Европы от компании Илона Маска SpaceX. Об этом сообщает The Financial Times.

Лиото призвал ускорить развитие собственной космической отрасли, чтобы уменьшить зависимость и открыть новые горизонты в быстро развивающиеся индустрии оборонных стартапов.

По его словам, большая часть «военного превосходства» будет осуществляться в космосе. Однако европейские страны «слишком зависят» от США, где SpaceX стала доминировать на рынках ракет-носителей и спутников связи. Лиото считает, что это создает «огромный риск».

«Нам нужно быть более самодостаточными», — отметил инвестор.

По его мнению, Европе необходимо создать мощные возможности для запуска спутников и создания средств космической обороны. В этом секторе, как считает Лиото, SpaceX стала «доминирующей силой».

Другой партнер Balderton Суранга Чандратиллаке заявил, что ключевым элементом того, как выглядит решение этой проблемы, являются стартапы.

Венчурный фонд Balderton был основан 25 лет назад как ответвление американской Benchmark и стала полностью независимой в 2007 году. Он поддержал более 250 стартапов, в том числе финтех-компанию Revolut, робототехнический стартап Wayve и разработчика мобильных игр Dream Games. В последнее время Balderton расширил европейские проекты, в том числе компанию по ядерному синтезу Proxima Fusion и производителя беспилотных летательных аппаратов Quantum Systems.

О рисках для космической программы ЕС из-за SpaceX в январе заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Тогда он сказал, что европейские страны должны с осторожностью относиться к сотрудничеству со SpaceX и не допустить ущерба своей космической программе. По словам Лекорню, в последние десятилетия страны ЕС недостаточно развивали космическую сферу.

Глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер осенью 2024 года говорил, что у агентства были серьезные проблемы, в частности, наблюдался «небольшой кризис с ракетами-носителями», но сейчас оно находится «на оптимальном пути»: в частности, в июле была запущена новая французская ракета Ariane 6, а в начале сентября — ракета-носитель Vega, которая успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-2 °C.

По словам Ашбахера, в 2023 году глобальные государственные инвестиции в космос составили около €108 млрд, 64% из них — пришлось на США и 11% — на Европу, «так что, как видите, разница в шесть раз». В 2024 году бюджет ESA составил €7,8 млрд (наибольший вклад внесли Германия, Франция и Италия), а в 2025-м — €7,5 млрд.