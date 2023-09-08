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Путин открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса

Путин открыл движение на участке трассы М-12 Москва — Казань до Арзамаса
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин открыл движение на участке трассы М-12 Москва — Казань до Арзамаса, сообщает пресс-служба Кремля. Церемония прошла в Нижегородской области.

«В эксплуатацию запускается сразу несколько участков строящейся автомагистрали М-12 «Восток» общей протяженностью более трехсот километров. В результате Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса. Она позволит ощутимо, в два раза сократить время в пути между городами», — сказал президент на церемонии открытия.

Путин открыл участок трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса
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Путин также объявил об открытии южного объезда Арзамаса.

«Объездная дорога разгрузит город от транзитного транспорта, повысит скорость и удобство автомобильного движения в этом регионе, будет способствовать росту туристического потока в Нижегородской области», — сообщил президент.

С учетом уже открытых в 2022 году отрезков трассы М-12 время в пути от Москвы до Арзамаса должно сократиться с 7 часов до 3,5.

Полностью строительство М-12 на участке от Москвы до Казани планируется завершить в декабре 2023 года. Потом ее предстоит продлить до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе — до Сибири и Дальнего Востока, уточнил Путин.

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Правительство объявило о начале строительства магистрали в 2020 году. Реализацией проекта занимается «Автодор».

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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