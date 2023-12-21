Как «медицина будущего» приходит в московские поликлиники

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Во всех взрослых поликлиниках Москвы осенью 2023 года заработал новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Он помогает терапевтам и врачам общей практики поставить заключительный диагноз по данным электронной медицинской карты (ЭМК) пациента за последние два года. Модуль сработал в качестве подсказки врачу уже более полумиллиона раз. Это новый этап в развитии цифровых сервисов на базе нейросетей в московском здравоохранении. Уже несколько лет в поликлиниках столицы успешно работает умный помощник врача «ТОП-3», который помогает специалистам в постановке предварительного диагноза. Впереди работа над сервисом по проактивной постановке диагноза, что позволит выявлять риски и заранее приглашать на диспансеризацию, не дожидаясь развития заболевания.

Как работает новый «умный помощник»

Новый сервис помогает медикам поставить заключительный диагноз на основе анализа данных электронной медкарты пациента за последние два года, поясняет заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Инструмент анализирует порядка 80 видов медицинских документов — протоколы осмотров, результаты лабораторных и инструментальных исследований, ряд других и формирует свой вариант подтвержденного диагноза. Если он отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом, отображая уведомление. Если он совпадает с мнением специалиста, сервис информирует, что поддерживает врача в его решении.

«Задача сервиса — не заменить врача, а дополнительно его «подстраховать», если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. Среди них — сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность, язва желудка», — подчеркивает Ракова.

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Искусственный интеллект в здравоохранении — это не замена врачам, а мощный инструмент, который способен улучшить эффективность и точность медицинской практики, добавляет руководитель лаборатории Университета ИТМО «Цифровые технологии в общественном здоровье» Анна Андрейченко. «В Москве власти активно развивают и внедряют искусственный интеллект в сферу здравоохранения, придерживаясь при этом грамотного и ответственного подхода к использованию ИИ в медицинской практике. Новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений является примером таких усилий», — отметила эксперт.

Новый сервис подключается в случае, если во время заполнения протокола осмотра в ЕМИАС терапевт или врач общей практики принимает решение поставить пациенту заключительный диагноз. Цифровой ассистент параллельно анализирует текущий протокол осмотра, а также текстовые данные электронной медкарты со сроком давности не более двух лет и формирует заключительный диагноз. По итогам приема врач ставит свой заключительный диагноз, а сервис уведомляет его, согласен ли он с ними или предлагает свой вариант. Врач видит мнение цифрового помощника и принимает решение, оставить свой диагноз или согласиться с альтернативным вариантом от ИИ. Окончательное решение всегда остается за специалистом.

С чего все начиналось

Основой для внедрения инновационных решений в московское здравоохранение является единая цифровая платформа, которую столичные власти развивают на протяжении более чем десяти лет. Благодаря ней сегодня в систему здравоохранения Москвы внедрены телемедицина, чат-бот, ИИ и другие цифровые технологии и сервисы, которые позволяют делать оказание медицинской помощи более персонифицированным.

Ключевым элементом единой цифровой платформы здравоохранения выступает Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря ей все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.

В октябре 2020 года в ЕМИАС интегрировали систему поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ. На сегодня с помощью «умного помощника» терапевты и врачи общей практики поставили пациентам более 13 млн предварительных диагнозов. А благодаря пакетным назначениям, которые разработаны московскими медиками и внедрены в ЕМИАС в дополнение к модулю постановки предварительного диагноза, врачи тратят в десять раз меньше времени на назначение диагностики и дополнительных консультаций специалистов для подтверждения предварительного диагноза, приводит данные столичный Комплекс соцразвития.

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

«Нейросети способны обрабатывать огромные объемы медицинских данных, с которыми человеческий разум справиться не в состоянии. Это включает в себя анализ медицинских исследований, результатов анализов, изображений и даже генетической информации. Обработка такого большого объема информации помогает выявить паттерны, связи и риски заболеваний, что может привести к более точным диагнозам и предотвращению болезней на ранних стадиях», — говорит Андрейченко из Университета ИТМО.

Кроме того, продолжает эксперт, ИИ способен к мониторингу состояния пациентов в режиме 24/7, что особенно важно при хронических заболеваниях, а также в случаях, когда быстрое реагирование может спасти жизнь человека. Искусственный интеллект может определять изменения в состоянии пациента и предупреждать врачей о возможных проблемах.

Нейросети способствуют оптимизации процессов в области здравоохранения с помощью аналитики большого объема данных и выявления корреляций в недоступных человеку масштабах, добавляет директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. По его словам, искусственный интеллект может улучшить качество диагностики и лечения пациентов. На сегодняшний день ИИ в здравоохранении очень востребован и имеет значительный потенциал, уточняет эксперт. В феврале этого года АНО «Цифровая экономика» выпустила аналитический отчет на тему «Эффективные отечественные практики на базе технологий ИИ в здравоохранении». Авторы исследования называют Россию одним из мировых лидеров по разработке и внедрению искусственного интеллекта в здравоохранении.

Какие еще решения на базе ИИ внедрены в московских поликлиниках

Сервисы компьютерного зрения. С точностью, достигающей 95%, они помогают ежегодно в среднем анализировать более 3 млн исследований лучевой диагностики. За три года работы этих сервисов ими проанализировано более 10,5 млн исследований, приводят данные столичные власти.

С точностью, достигающей 95%, они помогают ежегодно в среднем анализировать более 3 млн исследований лучевой диагностики. За три года работы этих сервисов ими проанализировано более 10,5 млн исследований, приводят данные столичные власти. Автоматическая расшифровка ЭКГ. Врач получает в ЕМИАС оригинал исследования (цифровую электрокардиограмму) и результат ее автоматической расшифровки ИИ, оформленный в виде компьютерного заключения. Окончательное решение остается за врачом — он может согласиться с мнением нейросети или скорректировать заключение. ИИ уже помог врачам проанализировать более 4,8 млн результатов ЭКГ пациентов, а доля исследований, которые расшифровываются умными алгоритмами, достигла 76%.

Врач получает в ЕМИАС оригинал исследования (цифровую электрокардиограмму) и результат ее автоматической расшифровки ИИ, оформленный в виде компьютерного заключения. Окончательное решение остается за врачом — он может согласиться с мнением нейросети или скорректировать заключение. ИИ уже помог врачам проанализировать более 4,8 млн результатов ЭКГ пациентов, а доля исследований, которые расшифровываются умными алгоритмами, достигла 76%. Голосовой ввод на основе ИИ. Позволяет врачу надиктовывать описание исследования вместо ввода данных вручную. По данным Комплекса соцразвития Москвы, сервис экономит в среднем 20% времени на заполнение медицинской документации, точность распознавания речи достигает 98%.

Позволяет врачу надиктовывать описание исследования вместо ввода данных вручную. По данным Комплекса соцразвития Москвы, сервис экономит в среднем 20% времени на заполнение медицинской документации, точность распознавания речи достигает 98%. Чат-бот на основе ИИ. Собирает жалобы пациента на самочувствие перед приемом врача. Чат-бот интегрирован с ЕМИАС и доступен горожанам при записи к терапевту, оториноларингологу, гинекологу, офтальмологу, хирургу, а также родителям детей до 18 лет — перед приемом у педиатра. Результаты опроса автоматически фиксируются в протоколе предстоящего осмотра в ЕМИАС с возможностью дальнейшего редактирования врачом. На сегодняшний москвичи воспользовались сервисом уже свыше 2 млн раз.

«Потенциал ИИ в здравоохранении заключается также в оптимизации рабочих процессов, — говорит Анна Андрейченко из ИТМО. — Он может сократить время, затрачиваемое на рутинные задачи, такие как сбор и анализ данных, что позволит медицинским специалистам уделить больше времени непосредственному обслуживанию пациентов».

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

«Автоматизированный анализ медицинских снимков с применением компьютерного зрения для целей диагностики — одно из наиболее развитых направлений применения ИИ в здравоохранении, — уточняет Карен Казарян из АНО «Цифровая экономика». — Решения на базе анализа большой выборки данных о здоровье выявляют риск склонности к заболеваниям до его наступления. Важную роль также играют системы поддержки принятия врачебных решений, помогающие врачам оперативно найти релевантную медицинскую информацию для постановки диагноза».

Чего ждать в скором будущем

В начале сентября на форуме Социальных инноваций регионов в Гостином Дворе мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в 2025 году в столичном здравоохранении планируется переход к проактивной постановке диагноза. «На основе обработки данных медицинской карты нейросеть будет сама говорить о том, что у пациента есть проблема, и ставить предварительный диагноз, таким образом инициируя диспансеризацию, чтобы превентивно работать над профилактикой заболеваний. Мы продолжим и дальше ставить передовые технологии на службу социальной сферы», — сказал мэр столицы.

«Перспективы развития нейросетей в здравоохранении крайне благоприятные, применение ИИ будет развиваться», — добавляет Казарян. С помощью подобных технологий можно проводить профилактические обследования, диагностику, основанную на анализе изображений, прогнозирование возникновения и развития заболеваний, подбор оптимальных дозировок лекарственных препаратов, автоматизацию и увеличивать точность хирургических вмешательств и многое другое, перечисляет эксперт.

По словам Анны Андрейченко, искусственный интеллект в области здравоохранения играет роль неотъемлемого инструмента, помогая преодолевать демографические вызовы современности: рост населения, его старение, увеличение заболеваемости и так далее. Московские власти, по ее словам, ориентированы на развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта в социальных сферах, включая здравоохранение. Это способствует более быстрому развитию интеллектуальных технологий и появлению востребованных продуктов на базе ИИ для здравоохранения, говорит эксперт: «Такой подход содействует улучшению качества здравоохранения и обеспечивает пациентам более безопасное и эффективное обслуживание. Развитие искусственного интеллекта в Московской системе здравоохранения — хороший пример того, как технологии могут улучшить жизни людей, не нарушая их конфиденциальности и безопасности».