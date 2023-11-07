Ракова рассказала о расширении ИИ-сервиса для заключительного диагноза

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Во всех взрослых поликлиниках столицы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), который помогает терапевтам и врачам общей практики в постановке заключительного диагноза на основе данных электронной медкарты пациента за последние два года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, благодаря этому нововведению столичное здравоохранение перешло на следующий этап внедрения «умных» алгоритмов. «ИИ не только анализирует текущие данные о здоровье — жалобы на самочувствие и свежие результаты анализов, но и оценивает ретроспективную информацию — протоколы осмотров, лабораторные и инструментальные исследования за последние два года, — уточнила Ракова. — Все это позволяет максимально точно поставить диагноз».

Новый модуль системы подключается в том случае, если во время заполнения протокола осмотра в ЕМИАС терапевт принимает решение поставить пациенту заключительный диагноз. В этот момент цифровой ассистент параллельно анализирует информацию из текущего протокола, а также текстовые данные его электронной медкарты со сроком давности не более двух лет и формирует заключительный диагноз. Если он отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом и отображает уведомление.

«Важно, что искусственный интеллект не заменяет врача, но ассистирует ему, дает второе мнение, если есть подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, требующих диспансерного наблюдения, — подчеркнула заммэра. — Среди них — сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность и язва желудка».

Цифровой помощник врача был разработан в рамках масштабного сотрудничества и объединения экспертизы опытных инженеров правительства Москвы и «Сбера», а также высококвалифицированных врачей. Отметим, что на данный момент точность сервиса достигает 87%.

Внедрение ИИ-технологий — одно из ключевых направлений развития столичной системы здравоохранения. Так, уже более трех лет в Москве технологии компьютерного зрения применяются при анализе КТ-снимков, рентгенограмм и электрокардиограмм. В свою очередь, уже два года система поддержки принятия врачебных решений анализирует протоколы осмотра. Она помогла врачам поставить более 12 млн предварительных диагнозов.