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Кадыров сообщил о нападении на полицейского в Грозном во время намаза

Глава Чечни Рамзан Кадыров: в Грозном мужчина зарезал полицейского в помещении для намаза
По предварительной информации, нападавший действовал в одиночку, его личность устанавливается
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В центре Грозного мужчина напал с ножом на сотрудника ГИБДД, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

Это произошло в тот момент, когда полицейский был в помещении для намаза, «шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения», рассказал глава Чечни. Нападавший попытался скрыться с табельным оружием и был застрелен.

«Полицейские в настоящее время отрабатывают вероятных сообщников правонарушителя, а также мотивы совершенного преступления, проводятся оперативные мероприятия. По предварительной информации, бандит действовал один, его личность устанавливается», — заявил Кадыров.

Нападения на сотрудников правоохранительных органов в Чечне происходили и ранее. Так, в декабре 2020 года в центре Грозного вооруженные ножами люди напали на двух сотрудников патрульно-постовой службы и попытались завладеть их оружием.

В результате перестрелки погиб один сотрудник правоохранительных органов и еще один был ранен. Оба нападавших были убиты. Глава Чечни Рамзан Кадыров указывал, что ими были братья Темурзиевы, приехавшие в республику из Ингушетии. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Материал дополняется. 

Теги
Чечня Грозный Рамзан Кадыров
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