Подросток в маске напал с ножом на полицейского во Владивостоке

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Во Владивостоке 16-летний подросток распылил в сторону сотрудника полиции перцовый газ, а затем попытался нанести удары ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

«На неоднократные требования стража порядка прекратить противоправные действия, угрожающие жизни и здоровью окружающих, гражданин не реагировал. При задержании оказал сотруднику полиции активное сопротивление. В связи с чем правоохранителем был произведен предупредительный выстрел и в сторону нападавшего», — заявили в полиции.

Нападающий был госпитализирован с ранением бедра в больницу. Как сообщает «КП-Владивосток», подросток учится в колледже, в момент нападения он был в маске Гая Фокса. По данным СМИ, юноша мог действовал по заказу радикальной группировки — ему пообещали 100 тыс. руб. за нападение.

Против подростка сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). «При задержании подозреваемый стал оказывать активное сопротивление, в связи с чем другим полицейским в его сторону был сделан предупредительный выстрел. Расследование уголовного дела продолжается, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

В марте мужчина напал на двоих полицейских в подъезде жилого дома, куда они прибыли по вызову на бытовой конфликт. Нападавший и один из полицейских были госпитализированы.