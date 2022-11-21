Бизнес сообщил о сложностях с транзитом лекарств через Белоруссию

Как пояснили в Ассоциации российских фармацевтических производителей, из-за белорусского запрета на перемещение по стране фур, зарегистрированных в ЕC, российские производители могут столкнуться с дифицицитом сырья для лекарств

Фото: Vickie Flores / EPA / ТАСС

Российские фармпроизводители столкнулись со сложностями с провозом через территорию Белоруссии лекарств и сырья для их производства. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) сенатору и члену комиссии по труду, соцполитике и здравоохранению парламентского собрания союза Белоруссии и России Владимиру Круглому. Сенатор подтвердил газете получение документа.

По словам генерального директора АРФП Виктора Дмитриева, о проблемах с транзитом заявили как российские, так и иностранные члены ассоциации, импортирующие фармпродукцию из Европы. Называть их он не стал.

Всего в АРФП входит 20 компаний, включая «Р-фарм», «Петровакс», AstraZeneca, Stada, Sanofi, Novartis. Представители двух из них подтвердили «Ведомостям» на условиях анонимности наличие сложностей с перевозкой препаратов через Белоруссию. Представители еще двух — Sanofi и AstraZeneca — наличие проблемы отрицали.

Как следует из письма АРФП, сложности с транзитом лекарств из ЕС через Белоруссию возникли после сентябрьских изменений в постановлении совета министров республики № 247 — документ вводит запрет на перемещение по стране грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕC. Согласно новым поправкам, с 20 сентября перевозимые через территорию Белоруссии лекарства и сырье должны быть включены в госреестр лекарств (медизделий) республики или Единый реестр зарегистрированных лекарств ЕАЭС.

В то же время, как указывают в АРФП, далеко не все российские препараты включены в белорусский реестр, а евразийский находится в стадии наполнения и содержит незначительное число зарегистрированных лекарств.

Представитель компании RNC Pharma Николай Беспалов сообщил «Ведомостям», что из-за нововведений есть вероятность, что целый ряд лекарственных продуктов просто «подвиснут». По его словам, для того чтобы перецепить фармпродукцию от европейской фуры к новому грузовому автомобилю, требуется разделить груз на две части: препараты, зарегистрированные по национальной процедуре или процедуре ЕАЭС. Для доставки лекарств в Россию теперь нужно вдвое больше автотранспорта, чем использовалось до сентября, отмечает он.

После введения санкций против России некоторые иностранные фармацевтические компании частично прекратили деятельность в стране. Так, инвестиции приостановили немецкая Bayer, американские Pfizer и MSD и швейцарская Novartis. Американская Eli Lilly решила приостановить поставки в страну не жизненно необходимых лекарств.



В российском Минздраве неоднократно заверяли, что дефицита лекарств в России нет, а иностранная продукция успешно заменяется российскими аналогами. При этом ранее в ноябре глава Минздрава Михаил Мурашко признал, что в поставках зарубежных лекарств в Россию происходят задержки. «По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, но мы не видим сегодня каких-то отказов или больших угроз», — указывал министр.