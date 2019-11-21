Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Учитывая отбытый срок и хорошее поведение, создатель «трояна» сможет выйти на свободу в начале следующего года. Защита ранее говорила, что по всем предъявленным обвинения ему грозит до 35 лет лишения свободы

Станислав Лисов (Фото: AP)

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках. При этом, как сообщает агентство «РИА Новости», на свободу Лисов сможет выйти уже в начале следующего года.

Как объяснил журналистам адвокат программиста Аркадий Бух, суд учел хорошее поведение обвиняемого, а также тот факт, что несколько лет он уже провел под стражей. Поэтому вполне вероятно, что уже весной следующего года Лисов покинет тюрьму и будет депортирован в Россию.

По приговору суда программист также должен будет выплатить компенсацию пострадавшим в размере $481 тыс., а также заплатить штраф.

Лисова задержали в Испании в январе 2017 года на основании ордера Интерпола, выданном в США. В соответствии со всеми обвинениями, выдвинутыми в адрес россиянина, ему грозило до 35 лет тюрьмы.

В течение следующего года защита Лисова пыталась воспрепятствовать экстрадиции россиянина в Соединенные Штаты. Дело дошло до Конституционного суда Испании, который отклонил просьбу адвокатов. 19 января 2018 года программист был отправлен в США.