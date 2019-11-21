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Задержанного в Петербурге за наркотики американца передали США
Алета Тэраду задержали в петербургском аэропорту Пулково в конце октября. В США его разыскивают за сбыт и продажу наркотиков. Ранее суд назначил ему штраф за незаконное пребывание в России
Алет Тэрада (Фото: МВД РФ)

Американец Алет Тэрада, задержанный в конце октября в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково по подозрению в сбыте наркотиков, передан правоохранительным органам США. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«Вчера (20 ноября. — РБК) на территории аэропорта Пулково разыскиваемый передан представителям правоохранительных органов США», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. 

Источник ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) подтвердил, что разыскиваемый в США за сбыт наркотиков Тэрада выслан из России. «Он покинул Россию, вылетел из Петербурга сегодня утром», — уточнил собеседник агентства.   

Как сообщает 47news, Тэрада вылетел из Пулково в Прагу в четверг, 21 ноября, в 10:29 рейсом авиакомпании «Россия». Издание также опубликовало видеозапись, на которой видно, как гражданин США проходит на свой рейс. По данным портала, в самолете Тэраду сопровождали сотрудники Управления по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration (DEA)).   

Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о выдворении из России гражданина США Алета Тэраду. Его признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в РФ). Тэраду также назначили штраф.  

Тэраду задержали 24 октября в петербургском аэропорту Пулково из-за того, что он находился в розыске за сбыт и продажу наркотиков. Как писала «Фонтанка», Тэрада был женат на россиянке Мире Тэраде (Оксане Вовк), которую в декабре прошлого года задержали в Финляндии по запросу США.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Пулково, наркотики, США, выдворение из России
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
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