В Пулково задержали находящегося в розыске за наркотики гражданина США

В Пулково задержали находящегося в розыске за наркотики гражданина США

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково задержали гражданина США, который находится в международном розыске за сбыт и продажу наркотиков. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В минувший четверг, 24 октября, сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России доставили 50-летнего американца в дежурную часть в аэропорту. Задержание подтвердил источник ТАСС в силовых структурах.

Как сообщает «Фонтанка», речь идет о гражданине США Алета Тэрада. По данным издания, он является бывшим мужем 30-летней россиянки Оксаны Вовк, которую задержали в Финляндии по запросу США в декабре 2018 года. Сейчас она находится в американской тюрьме «Александрия», Тэрада жил в квартире матери Вовк в Петербурге.

РБК направил запрос в пресс-службу Пулково.