Задержанного в Пулково за наркотики американца выдворят из России

Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о выдворении из России задержанного в аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду. Об этом сообщает ТАСС со ссылку на объединенную пресс-службу судов города.

Суд посчитал, что американец нарушил правила въезда либо нахождения в России. Кроме выдворения он также должен будет выплатить штраф. В суде Тэрада заявил, что женат на гражданке России и не хочет возвращаться в США.

Тэраду задержали в петербургском аэропорту Пулково накануне. В США его разыскивают за сбыт и продажу наркотиков.

В декабре 2018 года пограничная служба Финляндии по запросу властей США задержала в аэропорту города Вантаа россиянку Миру Тэрада (в девичестве Ольга Вовк). Американские власти обвинили ее в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывания денег в период проживания в США с 2013 по 2016 год.

Сейчас она отбывает наказание в американской тюрьме «Александрия».

