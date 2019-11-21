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В Минздраве ответили на заявление ученых о причине развития рака

В России пока нет ни одной работы или исследования, подтверждающего инфекционную природу онкологического заболевания. Об этом РБК сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

В ноябре ученые из университета Северной Каролины биологи-онкологи Пинку Мукерджи и Мукулика Бозе опубликовали в журнале «Тренды в молекулярной медицине» (Trends in Molecular Medicine) статью, в которой говорилось о том, что бактериальные инфекции могут становиться причиной развития различных раковых заболеваний.

«Рак — это собирательное название. За этим словом прячется большое количество злокачественных опухолей, которые могут поражать любые ткани и органы. Сегодня существует около 300 вариантов морфологического строения злокачественных опухолей. Основная причина возникновения онкологического заболевания — это мутация генома. По всем градациям Всемирной организации здравоохранения, онкология относится к неинфекционным заболеваниям», — подчеркнул Каприн.

По его словам, есть лишь несколько видов рака, причиной развития которых могут являться инфекции. В первую очередь, речь идет о раке шейки матки у женщин, основной причиной которого является вирус папилломы человека, передающийся половым путем. «ВПЧ — это обширная группа вирусов (в настоящее время идентифицировано более 200 штаммов). Однако далеко не все они являются вызывающими рак. Наиболее опасными типами считают — 16, 18, 31, 33. ВПЧ — не равно рак, это фактор риска», — обратил внимание главный внештатный онколог Минздрава.

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Для предотвращения риска развития рака шейки матки существуют превентивные меры: «Есть специальная прививка, которую можно и нужно делать девочкам в подростковом возрасте. И есть предохраняющие средства, которыми нельзя пренебрегать при половом контакте», — отметил он.

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» подчеркнул, что, помимо рака шейки матки, есть еще один вид рака, развитие которого может иметь инфекционную природу — рак желудка. «Доказано, что часто это заболевание развивается на фоне хронического атрофического гастрита. А его, как правило, вызывает такая бактерия, как Helicobacter pylori, в результате своей жизнедеятельности формирующая соли — нитриты и их производные, которые являются мутагенами для клеток эпителия слизистой оболочки желудка», — отметил Каприн.

Он подчеркнул, что наличие бактерии Helicobacter pylori не означает обязательно развитие рака, это только фактор риска.

По данным Минздрава, 2,6% населения России стоит на учете в онкодиспансерах. Рак кожи — злокачественное новообразование, которое выявляют чаще всего у россиян. В 2018 году его обнаружили у 90 тыс. человек.

Теги: рак, инфекции, медицина, новости РБК
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