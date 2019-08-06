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Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов
В девяти регионах России работают меньше 20 врачей-онкологов в каждом, в Ненецком автономном округе такой специалист вообще один. Из-за недостатка специалистов рак выявляют на поздних стадиях, утверждают эксперты
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Где не хватает онкологов

В государственных клиниках девяти российских регионов работают меньше 20 врачей-онкологов, следует из данных статистического сборника Министерства здравоохранения за 2018 год, с которыми ознакомился РБК. В Ненецком автономном округе, где проживают 44 тыс. человек, один врач на всю территорию, а в Чукотском (49 тыс.) — три (в 2017 году было четыре), в Республике Алтай (218 тыс.) — шесть. В Еврейской автономной области девять онкологов на 162 тыс. человек, в Республике Калмыкия — 12 на 275 тыс., в Магаданской области — 12 на 144 тыс., в Республике Тыва — 14 на 322 тыс., в Камчатском крае — 16 на 314 тыс., в Республике Хакасия — 19 на 537 тыс.

В 22 российских регионах число онкологов меньше 35 человек. Для сравнения: столько врачей этой специальности работают в столичном медицинском управлении Управления делами президента.

В тех регионах, где врачей-онкологов меньше всего, более 40% всех случаев онкозаболеваний выявляют на поздних стадиях — третьей и четвертой. Это резко снижает шансы пациента на выздоровление.

Как регионы и Минздрав пытаются компенсировать нехватку специалистов

РБК направил запросы в девять регионов с минимальным количеством онкологов с просьбой прокомментировать ситуацию с врачами-онкологами. Ответ пока получен лишь от властей Ненецкого округа.

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В департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа РБК сообщили, что в регионе отсутствуют медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь, а первичную диагностику и программы диспансеризации проводят в Ненецкой окружной больнице и Центральной районной поликлинике, а также в их подразделениях, это делают врачи различных специальностей. «С целью повышения знаний методов раннего выявления онкологической патологии врачами-терапевтами, участковыми и врачами общей практики пройден электронный образовательный курс на портале непрерывного медицинского образования «Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний», — указали в регионе.

Дополнительно в Ненецком округе летом организуются мобильные бригады врачей, которые проводят осмотр населения в отдаленных районах. При выявлении злокачественных новообразований пациенты направляются в больницы. Для получения высокотехнологичной помощи их доставляют в Москву, Санкт-Петербург и Архангельск. В регионе предусмотрена всего одна ставка онколога, и она занята, подчеркнули в департаменте.

Между количеством врачей-онкологов в регионе и выявляемостью онкологических заболеваний очевидная взаимосвязь, считает директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. Отсутствие онкологов приводит к тому, что заболевание удается обнаружить только на поздних стадиях. «Первичное звено [поликлиники и амбулатории], на которое приходится основная нагрузка в здравоохранении по профилактической работе, выявлению и лечению заболеваний, в том числе онкологических, укомплектовано онкологами на 50%», — заметил Гаврилов. Люди не идут работать онкологами в большинстве своем из-за высоких нагрузок и низких окладов, полагает Гаврилов.

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Эксперт напомнил, что в планах Минздрава — увеличение в три раза охвата населения диспансеризацией. «Как врач, я двумя руками «за». Но надо понимать, что вся нагрузка ляжет на первичное звено, где онкологов только 50% от необходимого количества. А если нет врача, то о какой доступности можно говорить?» — резюмировал Гаврилов.

В 2018 году в стране работали 7963 онколога. Это на 206 человек больше, чем в 2017 году. Но в 26 регионах, то есть почти в каждом третьем, врачей стало меньше, следует из данных статистического сборника Минздрава.

В пресс-службе Минздрава РБК сообщили, что за последние три года численность врачей-онкологов увеличилась на 12,9% (согласно статистическим сборникам министерства — на 9,5%), численность врачей — детских онкологов — на 29,8%. Сейчас Минздрав изучает потребность во врачах различных специальностей в регионах в рамках национального проекта «Здравоохранение» и ищет способы закрыть необходимые вакансии. При этом в ведомстве считают, что выявляемость злокачественных новообразований в большей степени зависит от «онкологической настороженности» врачей других специальностей и наличия в медицинских организациях современного диагностического оборудования.

На каких стадиях диагностируют рак

Каждый пятый случай злокачественной опухоли в России в 2018 году был выявлен на четвертой (терминальной) стадии. Хуже всего ситуация в Чукотском автономном округе и Астраханской области — там по 32% таких случаев, Ненецком автономном округе, Тульской и Брянской областях — по 29% случаев. При этом на Чукотке ситуация с диагностикой онкозаболеваний резко ухудшилась с 2017 года: тогда поздняя выявляемость на третьей и четвертой стадиях составляла 43%, а в 2018 году уже 57%. Среди других регионов, где онкозаболевания чаще выявляют на третьей-четвертой стадиях, — Якутия, Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Магаданская и Сахалинская области.

Сколько россиян болеют раком

По данным Минздрава, 2,6% населения России стоит на учете в онкодиспансерах. Это число растет ежегодно, за пять лет оно выросло почти на 14%.

Смертность от злокачественных опухолей, по данным Росстата, ежегодно снижается — в 2018 году от рака умерли меньше двух человек на каждую тысячу живущих, тогда как в 2015 году этот показатель превышал эту величину. Количество новых выявленных случаев растет каждый год на 1,2–2%. В 2018 году оно составило 624,7 тыс. новых найденных злокачественных новообразований (Минздрав с 2011 года учитывает не новых пациентов, а новые случаи заболевания).

В 2018 году сменилась пятерка регионов-лидеров по выявляемости онкологических заболеваний. В нее вошли Архангельская и Пензенская области (по 534 человека на 100 тыс. населения), Алтайский край (531 человек на 100 тыс. населения), Рязанская (525 человек на 100 тыс. населения) и Курская области (523 человека на 100 тыс. населения).

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Архангельская и Курская области вошли в эту пятерку впервые за шесть лет. Курская область шестой год подряд остается лидером среди регионов России по доле населения, стоящей на учете в онкодиспансерах, — 3,3% населения. В этих регионах обеспеченность населения врачами-онкологами выше средней по России: в Курской области она одна из самых высоких в стране — 98 врачей на 1,1 млн человек.

Каким раком чаще всего болеют

Рак кожи остается самым часто выявляемым злокачественным новообразованием у россиян. В 2018 году его обнаружили у 90 тыс. человек. Женщины заболевают им чаще мужчин. Общее число заболевших выросло на 1%.

На втором месте по распространенности в России — новообразования молочной железы. Их выявили у 71,3 тыс. человек, число заболевших почти не изменилось по сравнению с 2017 годом. На третьем месте — рак трахеи, легких и бронхов. Его диагностировали у 61,7 тыс. человек, 80% из них — мужчины. На четвертом месте — рак тела и шейки матки, а на пятом — ободочной кишки. Эти пять видов злокачественных новообразований вместе составляют половину всех раковых опухолей, которые диагностировали у россиян в 2018 году.

Некоторые виды рака стали выявлять в 2018 году чаще, чем раньше. Например, относительно редкие злокачественные новообразования глотки стали выявлять на 8% чаще, чем в 2017 году. Пациентов с еще более редкими заболеваниями щитовидной железы стало больше на 6%.

Самый распространенный вид рака в мире — рак легких, следует из данных ВОЗ. В 2018 году от него умерли 2 млн 90 тыс. человек.

Авторы: Полина Звездина, Дада Линделл
При участии: Евгений Тарасенко, Дамир Янаев, Михаил Нестеркин, Виктория Степанова
Теги: онкология, Минздрав, статистика
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