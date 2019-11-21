Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Данные пользователей WhatsApp открыты для хакеров и госучреждений из-за уязвимостей, считает Дуров. По его словам, чтобы получить доступ к информации, злоумышленникам достаточно отправить жертве видео.

Он также заявил, что WhatsApp не только не защищает своих пользователей, но и применяется в качестве троянского коня, чтобы следить за фото и видео, которые хранятся вне мессенджера.

Дуров неоднократно критиковал мессенджер-конкурент за проблемы с безопасностью, говоря, что WhatsApp любят диктаторы, так как с его помощью могут следить за населением.

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

Большинство россиян (63%) считают, что в стране есть «партия власти», не согласны с этим утверждением только 24%. При этом из тех, кто в существовании такой партии уверен, 51% выступают за ее сменяемость, а 37% — за сохранение, следует из исследования ВЦИОМа и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего».

Две трети респондентов (66%), включая как сторонников действующей власти, так и ее противников, утверждают, что партия власти России нужна, обратного мнения придерживаются 24%.

69% заявили, что такая партия должна нести ответственность за всех представителей власти, а не только за своих членов. Более половины опрошенных (53%) считают, что «Единая Россия» остается партией власти даже там, где уступила конкурентам.

От «Единой России» респонденты ждут более тесного взаимодействия с населением (43%), омоложения состава партии (23%), обновления руководства (18%), введения практики ежегодных отчетов (14%), привлечения в партию уважаемых в обществе людей (13%), изменения программы (11%), привлечения новых политиков (10%).

«Яндекс» и Rambler Group решили претендовать на трансляцию Лиги чемпионов

Компании могут стать конкурентами «Газпром-Медиа» (ГПМ) в борьбе за право на трансляцию матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, сообщил РБК собеседник на медиарынке и подтвердили три источника, близких к «Яндексу» и Rambler Group.