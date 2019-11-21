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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
В Крыму сочли невыполнимым нацпроект «Жилье», Дуров посоветовал удалить WhatsApp, запрос на сменяемость партии власти, «Яндекс» и Rambler решили претендовать на Лигу чемпионов; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Крыма назвали нацпроект «Жилье» невыполнимым на полуострове

Министерство строительства и архитектуры Крыма объяснило отказ подписывать соглашение о реализации своей части нацпроекта «Жилье и городская среда».

  • По словам замминистра Максима Скорина, это произошло из-за разногласий по показателям ввода жилья в рамках нацпроекта, которые он называет завышенными.
  • Власти Крыма запланировали построить более 3,5 млн кв. м жилья (включая около 2 млн кв. м в многоквартирных домах) с 2019 по 2024 год, тогда как нацпроект предусматривает почти 6,5 млн кв. м.
  • Достичь указанного показателя невозможно, считает Скорин. К числу причин он отнес переход на эскроу-счета и отсутствие конкуренции в банковской сфере на полуострове: только два банка в Крыму аккредитованы для предоставления проектного финансирования.

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что после новостей об обнаружении в WhatsApp новых уязвимостей этот мессенджер стоит удалить.

  • Данные пользователей WhatsApp открыты для хакеров и госучреждений из-за уязвимостей, считает Дуров. По его словам, чтобы получить доступ к информации, злоумышленникам достаточно отправить жертве видео.
  • Он также заявил, что WhatsApp не только не защищает своих пользователей, но и применяется в качестве троянского коня, чтобы следить за фото и видео, которые хранятся вне мессенджера.
  • Дуров неоднократно критиковал мессенджер-конкурент за проблемы с безопасностью, говоря, что WhatsApp любят диктаторы, так как с его помощью могут следить за населением.

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

Большинство россиян (63%) считают, что в стране есть «партия власти», не согласны с этим утверждением только 24%. При этом из тех, кто в существовании такой партии уверен, 51% выступают за ее сменяемость, а 37% — за сохранение, следует из исследования ВЦИОМа и Института развития парламентаризма «Прекрасная «Единая Россия» будущего».

  • Две трети респондентов (66%), включая как сторонников действующей власти, так и ее противников, утверждают, что партия власти России нужна, обратного мнения придерживаются 24%.
  • 69% заявили, что такая партия должна нести ответственность за всех представителей власти, а не только за своих членов. Более половины опрошенных (53%) считают, что «Единая Россия» остается партией власти даже там, где уступила конкурентам.
  • От «Единой России» респонденты ждут более тесного взаимодействия с населением (43%), омоложения состава партии (23%), обновления руководства (18%), введения практики ежегодных отчетов (14%), привлечения в партию уважаемых в обществе людей (13%), изменения программы (11%), привлечения новых политиков (10%).

«Яндекс» и Rambler Group решили претендовать на трансляцию Лиги чемпионов

Компании могут стать конкурентами «Газпром-Медиа» (ГПМ) в борьбе за право на трансляцию матчей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, сообщил РБК собеседник на медиарынке и подтвердили три источника, близких к «Яндексу» и Rambler Group.

  • По словам одного из собеседников, в Лиге чемпионов заинтересован и онлайн-кинотеатр ivi, в октябре получивший эксклюзивные права на трансляцию этого турнира в сегменте онлайн-кинотеатров.
  • Права на трансляцию всех клубных турниров на три года могут стоить €200 млн, заявил РБК источник, знакомый с ходом переговоров. Такую же оценку дал и собеседник, близкий к «Яндексу».
  • В 2018 году «Яндекс» купил права на трансляцию Футбольной национальной лиги, а в сентябре 2019 получил права на показ в России трех сезонов североамериканской Национальной хоккейной лиги. Rambler Group летом приобрела права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги.
Автор: Константин Нагаев
Теги: Крым, Павел Дуров, ВЦИОМ, Лига Чемпионов
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
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Бизнес
Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
Технологии и медиа
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
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