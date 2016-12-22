На севере Москвы снесли Ховринскую больницу

Подрядчик полностью завершил демонтаж конструкций здания недостроенной Ховринской больницы на севере Москвы. Об этом РБК рассказал глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
45-метровое здание сносили два экскаватора-разрушителя с самыми длинными стрелами в стране — 60 и 44 м, — каждый из них оснащен тяжелыми гидравлическими ножницами.
По словам Бочкарева, всего в результате сноса образовалось порядка 100 тыс. куб. м отходов, которые переработают и будут использовать для строительства других объектов. Для переработки мусора на стройплощадке и полигонах уже установили специальное оборудование, которое позволит отделить металлоконструкции от бетона.
На месте долгостроя планируют возвести жилищный комплекс из четырех домов. Общая площадь объекта составит около 315 тыс. кв. м, из них площадь квартир — 200 тыс. кв. м. Некоторые квартиры передадут переселенцам по программе реновации, добавил Бочкарев.
В разговоре с «Интерфаксом» он уточнил, что площадка, на которой стояла больница, будет освобождена от строительного мусора до конца февраля.
Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее указывал, что строительство нового объекта на освобожденной от Ховринской больницы площадке начнется в апреле 2019 года. По его словам, проект жилья будет готов в течение трех-четырех месяцев после завершения сноса.
Строительство Ховринской больницы началось в 1980 году на полузаболоченном пустыре, расположенном на заключенном в трубу русле реки Лихоборки. В 1992 году строительство прекратили из-за нехватки финансирования и заболоченности местности. Решение о сносе столичные власти окончательно приняли в 2016 году. Генподрядчиком по сносу выбрали компанию ООО «СтройЭкоРесурс», которая предложила провести работы за 381,4 млн руб. В конце октября этого года начался демонтаж конструкций.