Снос Ховринской больницы. Фотогалерея
Общество, 18:28
0
Снос Ховринской больницы. Фотогалерея
На севере Москвы завершился снос одного из самых известных долгостроев столицы. Демонтаж Ховринской больницы продлился чуть меньше месяца. На ее месте в следующем году начнут строить жилой комплекс по программе реновации
Строительство больницы по адресу: ул. Клинская, 2, корп. 1, началось началось на севере Москвы в 1980 году. Спустя пять лет подрядчики начали испытывать проблемы с финансированием и с самим строительством, поскольку объект возводился в заболоченной местности
Окончательно постройка больницы в столичном районе Ховрино была заморожена в 1992 году
В 2016 году московские власти приняли окончательное решение о ее сносе. Демонтаж конструкций здания начался в конце октября этого года