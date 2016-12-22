«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала

Бывшего начальника российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерала Сергея Чварова обвинили в мошенничестве на 6 млн руб, узнала газета «Коммерсантъ». Ранее генерал проходил по этому делу как свидетель

Здание Военной Академии Генштаба в Москве (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Генерал-лейтенант Сергей Чваров, возглавлявший в 2016 году российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, стал обвиняемым по делу о хищении 6 млн рублей при реализации госконтракта с коммерческой фирмой на 400 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».

Ранее генерал, который сейчас служит в должности заместителя начальника Военной академии Генштаба, проходил по этому делу как свидетель.

По информации газеты, обвинение Чварову было предъявлено «на днях» после очередного допроса. Однако задерживать генерала не стали и отправили домой до решения суда.

Контракт был заключен между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех». Следствие считает, что генерал разработал схему хищения средств при реализации этого контракта. Она заключалась в том, что в «РусБИТех», которое занимается разработкой информационных систем и систем защиты информации, были откомандированы несколько гражданских лиц. Они в течение трех лет получали в компании зарплату.

По версии следствия, на самом деле это были «мертвые души», а их зарплату передавали Чваркову. В деле фигурируют несколько свидетелей, которые передавали генералу конверты, в которых «по ощущениям были деньги».

Адвокат генерала Павел Лапшов заявил, изданию, что никаких прямых доказательств причастности генерала к инкриминируемому деянию у следствия нет. «Генерал Чварков действительно был ответственным от академии за взаимодействие по госконтрактам с коммерческими структурами, но к их финансовой составляющей никакого отношения не имел», — отметил Лапшов.

​Ранее в октябре после проверки военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело о хищении 188 млн руб., выделенных на проектно-изыскательские работы 31-му институту специального строительства Минобороны. По информации Генпрокуратуры, ООО «Радиострой» в рамках договора субподряда получило от института авансы в общей сумме 188 млн руб., однако свои обязательства не выполнило и деньги не вернуло.

Руководство института не приняло необходимых мер для возврата неотработанных авансов по банковским гарантиям, что привело к невозможности их взыскать, отметила Генпрокуратура. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в качестве максимального наказания по которой виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

