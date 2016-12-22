ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,98 65,17 EUR Нал. 76,40 74,43 USD Бирж. 66,17 +0,62 EUR Бирж. 75,25 +0,16 USD ЦБ. 65,59 -0,42 EUR ЦБ. 75,18 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 4607,40 -360,80 IMOEX 2341,60 -1,36% RTSI 1116,85 -1,66% Brent 64,01 -3,47% DJIA 24465,64 -2,19% Nasdaq 6908,82 -1,68%
«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала
Лента новостей
Секретный ингредиент итальянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 06:30, РБК и Barilla Spiegel опубликовал рейтинг подверженных стихийным бедствиям стран 06:18, Общество В ЦБ рассказали о борьбе с «расширительным» толкованием китайцами санкций 06:16, Политика Минюст США обвинил медиамагната из Венесуэлы во взятках на $1 млрд 05:48, Общество NBC узнал о внедренных в караван мигрантов агентах США 05:21, Политика «Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала 05:06, Общество Ракета Vega с марокканским спутником стартовала с космодрома в Гвиане 05:00, Технологии и медиа Работу Facebook и Instagram восстановили после масштабного сбоя 04:47, Технологии и медиа Главком Сухопутных войск заявил о передаче армии модернизированных Т-72 04:25, Политика Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 03:50, РБК и Thomson Reuters Путин предложил узнавать за границей реальную стоимость ввозимых товаров 03:44, Общество Трамп заступился за нарушившую правила служебной переписки дочь 03:40, Политика Чавушоглу назвал «решенным делом» покупку Турцией С-400 03:08, Политика Трамп передал Мюллеру письменные показания по «российскому делу» 02:49, Политика «Газпром» сократил вложения в «Северный поток-2» на 22 млрд руб. за год 02:35, Бизнес В Шереметьево задержали восемь рейсов из-за гибели мужчины 02:26, Общество Черчесов рассказал о сложностях в матче сборной России против Швеции 02:15, Общество Минфин США разместил список перевозивших нефть из Ирана в Сирию танкеров 01:58, Политика Суд анонсировал освобождение обвиняемой в США в похищении детей россиянки 01:32, Общество Новый обвал цен на нефть. Главное 01:19, Экономика В Турции заявили о передаче США информации по убийству Хашкаджи 01:00, Политика 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 00:54, РБК и Philips Сборная России проиграла Швеции в решающем матче Лиги наций 00:50, Спорт СК завел дело на двух следователей за взятку в 5 млн руб. 00:45, Общество Трамп пообещал не разрушать мировую экономику санкциями против Эр-Рияда 00:22, Политика Прокуратура начала проверку после гибели мужчины в Шереметьево 00:08, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 00:01, РБК и Экспострой на Нахимовском Эксперты назвали долю живущих в режиме жесткой экономии россиян 00:00, Экономика
«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала
Общество, 05:06
0
«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала
Бывшего начальника российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерала Сергея Чварова обвинили в мошенничестве на 6 млн руб, узнала газета «Коммерсантъ». Ранее генерал проходил по этому делу как свидетель
Здание Военной Академии Генштаба в Москве (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Генерал-лейтенант Сергей Чваров, возглавлявший в 2016 году российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, стал обвиняемым по делу о хищении 6 млн рублей при реализации госконтракта с коммерческой фирмой на 400 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».

Ранее генерал, который сейчас служит в должности заместителя начальника Военной академии Генштаба, проходил по этому делу как свидетель.

По информации газеты, обвинение Чварову было предъявлено «на днях» после очередного допроса. Однако задерживать генерала не стали и отправили домой до решения суда.

Контракт был заключен между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех». Следствие считает, что генерал разработал схему хищения средств при реализации этого контракта. Она заключалась в том, что в «РусБИТех», которое занимается разработкой информационных систем и систем защиты информации, были откомандированы несколько гражданских лиц. Они в течение трех лет получали в компании зарплату.

По версии следствия, на самом деле это были «мертвые души», а их зарплату передавали Чваркову. В деле фигурируют несколько свидетелей, которые передавали генералу конверты, в которых «по ощущениям были деньги».

СМИ узнали о заработанных в СИЗО чиновником Минобороны 46 млн руб.
Общество

Адвокат генерала Павел Лапшов заявил, изданию, что никаких прямых доказательств причастности генерала к инкриминируемому деянию у следствия нет. «Генерал Чварков действительно был ответственным от академии за взаимодействие по госконтрактам с коммерческими структурами, но к их финансовой составляющей никакого отношения не имел», — отметил Лапшов.

​Ранее в октябре после проверки военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело о хищении 188 млн руб., выделенных на проектно-изыскательские работы 31-му институту специального строительства Минобороны. По информации Генпрокуратуры, ООО «Радиострой» в рамках договора субподряда получило от института авансы в общей сумме 188 млн руб., однако свои обязательства не выполнило и деньги не вернуло.

Руководство института не приняло необходимых мер для возврата неотработанных авансов по банковским гарантиям, что привело к невозможности их взыскать, отметила Генпрокуратура. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в качестве максимального наказания по которой виновным грозит до десяти лет лишения свободы.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Генерал , Сирия , мошенничество
Главное
Эксперты назвали успехи и провалы реформ на Украине Политика
Материалы по теме
ЦБ назвал основные причины мошенничества на финансовом рынке Финансы
Лжепокупатели и ветхое жилье: как мошенничают с материнским капиталом Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter