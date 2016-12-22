Из-за хищений почти 190 млн руб. в институте Минобороны возбудили дело

В проектировавшем российские космодромы институте Минобороны похитили 188 млн руб., пришла к выводу Генпрокуратура. Хищение произошло в 2012–2013 годах

АО «31 ГПИСС» (Фото: lana1501 / Фотобанк Лори)

В Москве по материалам военной прокуратуры возбуждено уголовное дело о хищении 188 млн руб., выделенных на проектно-изыскательские работы 31-му институту специального строительства Минобороны. Сообщение об этом размещено на сайте Генпрокуратуры.

«В 2012–2013 годах ООО «Радиострой» в рамках договора субподряда получило от института авансы в общей сумме 188 млн руб. При этом свои обязательства по производству проектно-изыскательских работ в интересах АО «31 ГПИСС» оно не выполнило и платежи не возвратило», — говорится в сообщении.

Руководство института не приняло необходимых мер для возврата неотработанных авансов по банковским гарантиям, что привело к невозможности их взыскать, отмечает Генпрокуратура. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в качестве максимального наказания по которой виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

Есть ли в деле подозреваемые, в сообщении Генпрокуратуры не говорится. Материалы переданы следственным органам.

На сайте 31-го института указано, что это головная организация по проектированию спецобъектов и объектов космической тематики.

Среди проектов ведомства — космодромы Плесецк и Байконур, объекты управления орбитальной группировкой КА (КИК), а также ряд жилых и административных зданий.