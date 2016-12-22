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СМИ узнали о заработанных в СИЗО чиновником Минобороны 46 млн руб.
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СМИ узнали о заработанных в СИЗО чиновником Минобороны 46 млн руб.
Общество, 04:26
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СМИ узнали о заработанных в СИЗО чиновником Минобороны 46 млн руб.

Бывший глава Первого управления главного управления связи Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин, арестованный по обвинению в мошенничестве, сидя в СИЗО заработал 46,5 млн руб. Об этом сообщают источники газеты «Коммерсантъ».

По их словам, полученная Оглоблиным сумма оказалась дивидендами, поступавшими на счет его доверенного лица от «Группы компаний «Информтехника». Газета уточняет, что несколько лет назад генерал-майор вложил в группу компаний почти 150 млн руб., полученных, по словам источников, в виде откатов от экс-руководства «Воентелекома». Эта компания, подконтрольная Минобороны, была генподрядчиком монтажных и проектных работ.

В апреле 2018 года Оглоблина обвинили в особо крупном мошенничестве на 500 млн руб., похищенных в 2013 году (ч.4 ст. 159 УК), суд отправил генерал-майора под арест. В октябре 235-й гарнизонный военный суд наложил арест на акции и на выплаты дивидендов в размере около 50 млн руб. Оглоблин не признает свою вину.

В конце октября Хамовнический суд Москвы арестовал бывшего технического директора «Оборонэнергосбыта» Юрия Ющака и его сообщника Вадима Матвеева, компания занималась поставками электроэнергии для Минобороны. Ющака и Матвееева обвиняют по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Теги: СИЗО , Минобороны , мошенничество , Генерал
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