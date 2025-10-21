 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин поздравил Никиту Михалкова с 80-летием

Путин поздравил с юбилеем режиссера Никиту Михалкова
Владимир Путин и Никита Михалков
Владимир Путин и Никита Михалков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием актера и режиссера Никиту Михалкова. Текст поздравления опубликован на сайте Союза кинематографистов России, который возглавляет Михалков.

«Ваши творческие работы, уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская, образовательная деятельность — пример преданного служения своему делу, Отечеству, людям» — говорится в поздравлении.

«Кино — это живая вещь»: Никите Михалкову — 80 лет
Life
Никита Михалков, 2024 год

По словам Путина, Михалкова по праву считают выдающимся деятелем российской и мировой культуры, а также талантливым и безгранично увлеченным человеком.

В заключении президент пожелал режиссеру и его близким здоровья и успехов.

10 лучших фильмов Никиты Михалкова
Life
Кадр из фильма &laquo;Неоконченная пьеса для механического пианино&raquo;

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года. За свою карьеру он снял более 30 фильмов. Самой известной его кинокартиной является «Утомленные солнцем», взявшая Гран-при Каннского кинофестиваля (1994) и «Оскар» (1995) в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Михалков ведет авторскую программу «Бесогон ТВ», где рассуждает о происходящем в России и мире. С 1998 года возглавляет Союз кинематографистов России, а с 1999 года занимает пост президента Московского международного кинофестиваля.

Режиссер удостоен множества государственных наград. Михалков — Герой Труда России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист РСФСР.

Анастасия Луценко
Никита Михалков Владимир Путин поздравление
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Никита Михалков фото
Никита Михалков
кинорежиссер, актер, телеведущий
21 октября 1945 года
