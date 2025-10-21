Дуров назвал ограбление в Лувре «печальным признаком упадка» Франции

Основатель Telegram Павел Дуров связал ограбление Лувра в Париже на прошлой неделе с упадком Франции.

«Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным», — написал он в соцсети X.

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября, музей закрыли на весь день из-за «исключительных обстоятельств», а посетителей эвакуировали.

По данным парижской прокуратуры, были похищены ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона, три ювелирных украшения из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также несколько предметов из коллекции императрицы Евгении.

Прокуратура Парижа на данный момент рассматривает две основные версии ограбления Лувра. В частности, власти не исключают, что ограбление было заказным или же предпринималось с целью отмывания средств. Также рассматривается версия об иностранном вмешательстве, но она «не является приоритетной».