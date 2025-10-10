 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Дуров: у нынешнего поколения остается все меньше времени на спасение интернета

У нынешнего поколения остается всё меньше времени, «чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами». Об этом заявил предприниматель, основатель Telegram Павел Дуров в день своего 41-летия.

Бизнесмен заявил, что не хочет отмечать свой день рождения.

«То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля», — написал он.

По словам Дурова, «некогда свободные» страны вводят «антиутопические меры», такие как цифровые удостоверения личности (Великобритания), онлайн-проверка возраста (Австралия) и массовое сканирование личных сообщений (государства ЕС).

«Мрачный, антиутопический мир стремительно приближается — пока мы спим. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы — и кто позволил их отнять. Нам внушили ложь», — считает Дуров.

Материал дополняется

