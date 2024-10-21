Больше половины опрошенных россиян не слышали о дискуссии насчет чайлдфри

51% россиян не слышали о дискуссии властей по поводу чайлдфри, 41% не увидели пользы в запрете на пропаганду таких идей, говорится в опросе ВЦИОМа. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в Госдуме 17 октября

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51% россиян не слышали об обсуждении запрета пропаганды чайлдфри в Госдуме, еще 41% респондентов не увидели пользы в этой инициативе, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, 49% опрошенных слышали о рассмотрении соответствующего законопроекта в Госдуме, большинство из них — обладатели высшего или неполного высшего образования (33%), жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников (31–37%), а также активные интернет-пользователи (32%). Наибольшую информированность также продемонстрировали респонденты в репродуктивном возрасте (52–55%), тогда как старшие поколения чаще не знали об этой дискуссии (54–69%).

48% опрошенных выступили против введения штрафов за пропаганду идей чайлдфри, 44% поддержали эту инициативу, отмечает ВЦИОМ. Чаще всего отвергали подобные меры зумеры (78%) и миллениалы (66%), а среди старших миллениалов и поколения оттепели голоса распределились примерно поровну (45 и 44% — против, 46 и 45% — за). Представители старших поколений чаще поддерживали штрафы за пропаганду чайлдфри (49–52%), чем отвергали (38–42%).

Пользы от данного законопроекта не увидели 41% россиян, 66% респондентов усомнились в эффективности и целесообразности штрафов. Чаще всего о вреде этих мер говорили участники исследования, которые не имеют детей (31%), а положительные эффекты увидел 31% сельских жителей.

17 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Он предусматривает штрафы для физических лиц до 100 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юридических лиц — до 1 млн руб. или приостановку деятельности на срок до 90 суток. В случае, если пропаганда осуществляется в отношении несовершеннолетних, штрафы могут быть увеличены вдвое. Их максимальный размер — 5 млн руб.

Авторы законопроекта объяснили его необходимость борьбой с «деструктивной идеологией», сохранением традиционных духовно-нравственных ценностей и исполнением указа президента России Владимира Путина об основах государственной политики по их сохранению.