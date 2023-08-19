branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
МВД Украины сообщило подробности о взрыве под Киевом Политика, 17:00
Жена Стрелкова сообщила об ухудшении его состояния в СИЗО Политика, 16:55
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 16:45
В Индонезии 32 человека пострадали после обрушения висячего моста. Видео Общество, 16:36
Глава СПЧ призвал запретить видеоигры «с дурными идеями» Общество, 16:29
Власти Чернигова сообщили о 117 пострадавших после взрыва в городе Политика, 16:15
Монсон завершил карьеру в боксе Спорт, 16:11
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Украина анонсировала отказ от контракта с «Газпромом». Мнение аналитиков Pro, 16:02
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Захарова сравнила ЕС с банкротом после слов Борреля о России и заправке Политика, 15:54
Тестовый турнир к Олимпиаде в Париже вновь отменили из-за качества воды Спорт, 15:19
Захарян прошел медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад» Спорт, 15:17
Минобороны заявило об ударе по складу боеприпасов в Хмельницкой области Политика, 15:14
Минобороны сообщило об отражении атаки дрона на Москву Политика, 15:08
Общество ,  
0 

Глава СПЧ призвал запретить видеоигры «с дурными идеями»

Глава СПЧ Фадеев: видеоигры с дурными идеями в сценарии необходимо запретить
Фото: Christoph Hardt / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Christoph Hardt / imago-images.de / Global Look Press

Популярным западным видеоиграм необходим юридический анализ и оценка, а если в сценарий игры закладываются «дурные идеи», то такие игры необходимо запретить, считает глава СПЧ Валерий Фадеев.

По словам Фадеева, речь идет о видеоиграх с кадрами насилия и жестокости. «Независимо от свободы слова и всего прочего, вот это надо просто запрещать, и все. Закрывать. Штрафовать. Это [не имеет] никакого отношения к свободе и правам человека», — заявил он на форуме «Армия-2023», передает «РИА Новости».

При этом в СПЧ не видят ничего дурного в запрете видеоигр, поскольку в России уже есть список запрещенных книг. «Мы же не сжигаем эти книги», — сказал Фадеев на круглом столе «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности».

В июле вопрос развития российской игровой индустрии обсуждался в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». На заседании президент Владимир Путин заявил, что видеоигры должны «помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должны помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма — тоже в хорошем смысле слова, не квасного».

Теги
Глава СПЧ Валерий Фадеев видеоигры цензура
Материалы по теме
В СПЧ заявили о кратном росте аварийности из-за распространения самокатов
Общество
Путин поручил начать продвижение российских видеоигр в БРИКС
Технологии и медиа
Путин призвал воспитывать «не квасной» патриотизм через видеоигры
Политика