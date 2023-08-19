Глава СПЧ призвал запретить видеоигры «с дурными идеями»

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Популярным западным видеоиграм необходим юридический анализ и оценка, а если в сценарий игры закладываются «дурные идеи», то такие игры необходимо запретить, считает глава СПЧ Валерий Фадеев.

По словам Фадеева, речь идет о видеоиграх с кадрами насилия и жестокости. «Независимо от свободы слова и всего прочего, вот это надо просто запрещать, и все. Закрывать. Штрафовать. Это [не имеет] никакого отношения к свободе и правам человека», — заявил он на форуме «Армия-2023», передает «РИА Новости».

При этом в СПЧ не видят ничего дурного в запрете видеоигр, поскольку в России уже есть список запрещенных книг. «Мы же не сжигаем эти книги», — сказал Фадеев на круглом столе «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности».

В июле вопрос развития российской игровой индустрии обсуждался в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». На заседании президент Владимир Путин заявил, что видеоигры должны «помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должны помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма — тоже в хорошем смысле слова, не квасного».