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«Коммерсантъ» узнал о приговоре для бизнесмена Сахарова по делу о станке

«Коммерсантъ»: бизнесмена Андрея Сахарова приговорили к 3 годам по делу о станке
Гендиректора «Широн Рус» Андрея Сахарова признали виновным в мошенничестве с поставкой станка для Корпорации тактического ракетного вооружения: в нем оказались немецкие комплектующие, а цена была завышена, пишет газета

Королевский городской суд Московской области приговорил к трем годам колонии общего режима генерального директора российского подразделения компании Chiron Group — «Широн Рус» — Андрея Сахарова по делу о мошенничестве с поставкой станка, пишет газета «Коммерсантъ». Сахаров также должен возместить ущерб в 37 млн руб. Бенефициар «Широн Рус» Сергей Сирота, покинувший Россию, объявлен в розыск.

Прокурор попросил осудить Сахарова на пять лет заключения.

Дело связано с заключением «Широн Рус» контракта с Корпорацией тактического ракетного вооружения (КТРВ), расследование велось с ноября 2021 года. По версии следствия, поставленный КТРВ станок оказался не российского происхождения, а укомплектован немецкими деталями. Кроме того, считает следствие, Сахаров существенно завысил цены на немецкие комплектующие: «Широн Рус» купила станок за эквивалент 46 млн руб., а перепродала его КТРВ за 83,7 млн, оставив разницу себе.

Подсудимый настаивал на своей невиновности. Он объяснял, что следствие взяло за основу «голую» сумму контракта и не учло затраты «Широн Рус», включая доукомплектацию станка, логистику, налоги. Его адвокат Дмитрий Козин сообщал, что у Сахарова были смягчающие обстоятельства, в частности, его подзащитный страдает гипертензией третьей степени и является инсулинорезистентным.

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Елена Чернышова
бизнесмен приговор мошенничество
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